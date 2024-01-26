«Даже слабоумный не будет вырезать»: останется ли Плющихинский без тепла из-за угрозы газовой трубе — ответ вице-губернатора

Редакция получила более 50 подобных обращений за сутки с просьбой разъяснить ситуацию.

— Я знаю, что тепло на жилмассиве есть и это теплотрасса недействующая. И мы с вами говорили о том, что действующую теплотрассу ни один, даже слабоумный человек, не будет вырезать, потому что там температура теплоносителя такая... Где-то 110 градусов, сейчас параметры, может быть, пониже, судя по погоде. Но всё равно это температура выше, чем у горячей воды. Потому что горячая вода температурой порядка 60 градусов, — отметил Сергей Сёмка, вице-губернатор Новосибирской области. — Это спор двух хозяйственных субъектов между собой, что там они не поделили, надо разбираться, и надо разбираться, если что-то не договорились в суде, как положено у нас в стране. Поэтому никто без тепла жителей не оставит. Дома введены в эксплуатацию. Есть схема теплоснабжения, которая утвержденная мэрией города Новосибирска и согласованная Минэнерго Российской Федерации.