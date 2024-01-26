«Даже слабоумный не будет вырезать»: останется ли Плющихинский без тепла из-за угрозы газовой трубе — ответ вице-губернатора

Вице-губернатор Новосибирской области сообщил, что вырезанная на Плющихинском жилмассиве труба была не подключена к отоплению. Также он заверил, что газовую трубу никто трогать не будет. Об этом он сообщил во время прямого эфира на НГС.
Днем 20 января в Новосибирске на территории Плющихинского жилмассива заметили спецтехнику. Как сообщили редакции НГС очевидцы, неизвестные демонтировали часть теплотрассы, которая вела к строящимся домам. Чтобы противостоять происходящему, к рабочим вышли местные жители и вызвали полицию. По их словам, ситуация повторилась и 21 января, но уже под угрозой оказалась труба с газом.
Жители обратились с вопросом к вице-губернатору Сергею Семке во время прямого эфира на НГС.
— Разрушили около 200 метров новой теплотрассы, которую должны были запускать 22 января и начинать отапливать находящиеся в высокой степени готовности дома. Днем их удалось остановить силами местных жителей и сотрудников ГК Дискус. Однако с наступлением темноты они вернулись и пытались повредить газопровод, — заявили читатели НГС.
Редакция получила более 50 подобных обращений за сутки с просьбой разъяснить ситуацию.
— Я знаю, что тепло на жилмассиве есть и это теплотрасса недействующая. И мы с вами говорили о том, что действующую теплотрассу ни один, даже слабоумный человек, не будет вырезать, потому что там температура теплоносителя такая... Где-то 110 градусов, сейчас параметры, может быть, пониже, судя по погоде. Но всё равно это температура выше, чем у горячей воды. Потому что горячая вода температурой порядка 60 градусов, — отметил Сергей Сёмка, вице-губернатор Новосибирской области. — Это спор двух хозяйственных субъектов между собой, что там они не поделили, надо разбираться, и надо разбираться, если что-то не договорились в суде, как положено у нас в стране. Поэтому никто без тепла жителей не оставит. Дома введены в эксплуатацию. Есть схема теплоснабжения, которая утвержденная мэрией города Новосибирска и согласованная Минэнерго Российской Федерации.
Он добавил, что со схемой теплоснабжения, как и электроснабжения, газоснабжения, возводятся все объекты, в том числе и жилые дома, и затем осуществляется их технологическое присоединение к сетям.
— Поэтому никто не оставит без тепла жителей, особенно в такой ситуации. Если бы это было перед началом отопительного сезона, там бы еще нужно было разбираться, что за система, как она. Сейчас просто спор двух хозяйств субъектов, волноваться не надо, — заверил Сергей Сёмка. — Газовая труба идет на котельную, и котельная уже отапливает жилмассив. Поэтому газовая труба тоже проложена по правилам. Там должен быть сервитут и охранная зона и так далее и так далее. Газовую трубу, действующую, тоже после ввода в эксплуатацию никто не имеет права трогать. Потому что она, эта труба, подает газ для котельной, которая отапливает жилой фон. Не надо беспокоиться.
ГК «Дискус» — застройщик двух крупнейших новосибирских жилмассивов: Плющихинского и Просторного. По информации «Контур.Фокуса», в ГК «Дискус» входит несколько десятков компаний, которые имеют в своем названии слово «Дискус». Владельцем или директором некоторых из них является Алексей Джулай.
На прошлой неделе во время демонтажа труб представитель ГК «Дискус» со ссылкой на сотрудника охраны Сергея Хохлова подтвердили корреспонденту НГС, что люди в масках действительно срезали коммуникации.
— Приехала техника, а также какие-то люди в масках на машинах без номеров и начали разбирать теплотрассу, которая идет от ЦТП к новым домам, на днях ее должны были подключить, чтобы начать отапливать дома на стройке. А. Ю. Джулай не дал им резать трубы, потом подошли пайщики и люди в масках — «братки» быстро уехали. Они успели порезать примерно 150 метров теплотрассы. Мы вызвали полицию, было написано заявление. Потом ближе к ночи техника вернулась, и экскаватор начал копать землю на том месте, где была теплотрасса. Опять вызвали полицию, чтобы проверили документы, и после этого работы прекратились, — отметили в компании, уточнив, что неизвестные убрали технику.
НГС также позвонил на номер, который оставил местным жителям представитель второй стороны конфликта. Тот ответил на звонок и сообщил, что приезжал на место происшествия, но сказал, что его компания не проводила работы. Он отказался отвечать на вопросы по телефону.
Жителей Плющихинского тревожат такие действия, потому что в городе и так происходит много коммунальных аварий. В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации после двух коммунальных аварий, которые произошли 11 и 17 января. Мы изучили законы и разобрались, как сейчас будут жить новосибирцы.
Вице-губернатор и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка сегодня ответил на вопросы читателей НГС.