«Демонтировали 200 метров трубы»: неизвестные начали резать теплотрассу на Плющихинском — к ним вышла толпа

Женщина рассказала о ситуации в чате жителей, из-за чего к месту работ пришла группа людей. По ее словам, неизвестные не назвали свою организацию и демонтировали более 200 метров труб теплотрассы, еще 100 метров оказались повреждены. Коммуникация вела к двум потребительским жилищно-строительным кооперативам «Дискус».



— Они начали резать трубу, которая идет к ПЖСК 143 и 144, но рядом и наши трубы. Мы пошли сразу, боялись, что оставят без тепла, — сказала Марина. — Начали спрашивать у этих людей, что они здесь делают, какое отношение имеют к нашим трубам. Исполнители открестились и сказали, что их наняли.