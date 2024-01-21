«Демонтировали 200 метров трубы»: неизвестные начали резать теплотрассу на Плющихинском — к ним вышла толпа

Днем 20 января в Новосибирске на территории жилмассива Плющихинский заметили спецтехнику. Как сообщили НГС очевидцы, неизвестные демонтировали часть теплотрассы, которая вела к строящимся домам. Чтобы противостоять происходящему, к рабочим вышла толпа местных жителей, Что известно о ситуации — рассказываем в этом материале.
«Повредили коммуникации»
Жительница Плющихинского Марина рассказала НГС, что инцидент произошел на территории массива вблизи дома №13/3 по улице Виталия Потылицына и НСТ «Ветеран» примерно в 15:00. Сибирячка призналась, что узнала о происшествии случайно во время обсуждения новой школы с застройщиком жилмассива — ГК «Дискус».
— Представителю звонит Джулай (Алексей Джулай, владелец ГК «Дискус», — прим.ред) и говорит, что охрана при обходе сообщила о демонтаже труб, — сказала Марина. — Эти трубы где-то полностью перерезанные и на земле лежат, где-то — наполовину, а в некоторых местах их только начали дербанить.
Женщина рассказала о ситуации в чате жителей, из-за чего к месту работ пришла группа людей. По ее словам, неизвестные не назвали свою организацию и демонтировали более 200 метров труб теплотрассы, еще 100 метров оказались повреждены. Коммуникация вела к двум потребительским жилищно-строительным кооперативам «Дискус».
— Они начали резать трубу, которая идет к ПЖСК 143 и 144, но рядом и наши трубы. Мы пошли сразу, боялись, что оставят без тепла, — сказала Марина. — Начали спрашивать у этих людей, что они здесь делают, какое отношение имеют к нашим трубам. Исполнители открестились и сказали, что их наняли.
Рабочие, по словам сибирячки, указали на одного из мужчин, который в тот момент находился на площадке. Ему предлагалось задавать интересующие вопросы.
— Мужчина сказал: «У меня есть документы». Я стояла в первых рядах и документы видела. Это договор об уборке снега и мусора на СНТ, которое находится на полкилометра ниже, в овраге, — сказала Марина.
ГК «Дискус» — застройщик двух крупнейших новосибирских жилмассивов: Плющихинского и Просторного. По информации «Контур.Фокуса», в ГК «Дискус» входит несколько десятков компаний, которые имеют в своем названии слово «Дискус». Владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 из них является депутат горсовета Алексей Джулай.
Женщина объяснила НГС, что на территории нет проезда к СНТ, при этом добраться до товарищества можно по другим улицам. Между тем мужчина, по словам Марины, добавил, что взял землю на аукционе под строительство магазина.
— И якобы, чтобы ему сделать геодезические замеры, необходимо проехать. Через трубы нет проезда, ведь там овраг, перепад 15 метров, — уточнила сибирячка. — Потом сказал, что хотел демонтировать трубы и по насыпи спускаться к своему участку, который оказался в другом месте — по диагонали за домом, рядом с котельной, за школой ниже оврага. Может он и действительно должен был убирать поселок, который там есть, от снега и мусора, но причем здесь наша школа? У них своя дорога.
На видео, которые прислала Марина редакции НГС, слышно, как один из мужчин говорит, что коммуникации якобы появились незаконно, из-за чего тот написал в мэрию и прокуратуру. Сибирячка сообщила изданию, что сети внесены в схему ЕТО и идут по муниципальной земле.
— Да, мы создали проблему, но он (предположительно, руководитель ГК «Дискус», — прим.ред) тоже создает эту проблему. И для вас, и для нас, — говорит на видео другой мужчина.
На заявление женщины, что специалисты не должны были резать трубы, тот спросил: «А как привлечь ваше внимание?».
— Нам хотелось привлечь ваше внимание, чтобы вы поняли, в чем проблема. А тут теперь вы знаете. Это же хорошо? Это же хорошо? — спрашивает у толпы мужчина.
Другая жительница массива Юлия сообщила НГС, что трубы вели к строящимся домам, которые не введены в эксплуатацию. По ее словам, после того, как о работах стало известно общественности, на участке собралась толпа из не менее 30 человек.
— Был мужчина, сказал, что является представителем собственника участка, куда он не может проехать, Якобы ему выделили землю под строительство, и трубы мешают заехать. Но там вообще нет дороги и никогда не было, — сказала Юлия. — Они выпилили большой участок, метров 500 или больше. Мы сказали, что есть другой заезд со стороны СНТ, и трубы трогать нельзя.
Юлия сообщила, что на место приехали представители правоохранительных органов, которые выслушали стороны конфликта. Она также подтвердила, что у неизвестных могли быть документы именно на уборку мусора и снега.
— Сейчас такие коллапсы в городе с отоплением, а здесь приезжают зимой и режут трубы непонятно на каких основаниях, — рассказала сибирячка.
В результате работы были приостановлены. Но уже к вечеру жительница жилмассива Марина сообщила НГС, что после 20:00 часов спецтехника вновь пришла в движение.
— Техника заработала сразу после заявления полиции, что до понедельника техника работать не будет, — утверждает Марина. — Мы встали на освещенный участок рядом с ковшом бланки заявлений в полицию заполнять, и ковш пришёл в движение.
«Дискус» выставил охрану
Судя по кадрам, работы проводились в вечернее время. На месте находились полиция, подъехал и руководитель ГК «Дискус» Алексей Джулай. На видео, которое прислала редакции НГС сибирячка, директор заявил, что рабочие демонтировали теплотрассу, ведущую к домам, которые планировалось ввести, предположительно, в эксплуатацию в ближайшие месяцы.
— На сегодняшний день ребята должны заглушить технику. Выставится охрана вокруг техники и всего остального, чтобы прекратить работы, — слышно на видео. — Я считаю, что сегодня будет поставлена охрана, обращусь за помощью, если будет продолжаться работа.
Он также предложил подписать обращения в прокуратуру. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что информация о происшествия поступила в отдел полиции. Проводится проверка.
— Дежурный прокурор говорит ждать понедельника. И никто этот беспредел не останавливает, — сказала Марина. — Мы замерзли, разошлись, остались два охранника от «Дискуса» на участке. Я не уверена, что ночью никто не вернется.
Представитель ГК «Дискус» со ссылкой на сотрудника охраны Сергея Хохлова подтвердили корреспонденту НГС, что люди в масках действительно срезали коммуникации.
— Приехала техника, а также какие-то люди в масках на машинах без номеров и начали разбирать теплотрассу, которая идет от ЦТП к новым домам, на днях ее должны были подключить, чтобы начать отапливать дома на стройке. А.Ю. Джулай не дал им резать трубы, потом подошли пайщики и люди в масках — «братки» быстро уехали. Они успели порезать примерно 150 метров теплотрассы. Мы вызвали полицию, было написано заявление. Потом ближе к ночи техника вернулась и экскаватор начал копать землю на том месте, где была теплотрасса. Опять вызвали полицию, чтобы проверили документы и после этого работы прекратились, — отметили в компании.
НГС также позвонил на номер, который оставил местным жителям представитель второй стороны конфликта. Тот ответил на звонок и сообщил, что приезжал на место происшествия, но сказал, что его компания не проводила работы. Он отказался отвечать на вопросы по телефону.
Жителей Плющихи тревожат такие дейтвия, потому что в городе итак происходит много коммунальных аварий. Накануне в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации после двух коммунальных аварий, которые произошли 11 и 17 января. Мы изучили законы и разобрались, как сейчас будут жить новосибирцы.