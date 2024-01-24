Сдан в аренду до 2068 года: как появился ТЦ на месте остановки в «Стрижах» в Новосибирске — ответ мэрии

Небольшой ТЦ рядом с конечной остановкой в «Стрижах» никогда не должен был быть автовокзалом, заявили в мэрии Новосибирск. До этого жители возмутились, что вместо обещанного зала ожидания и места, где укрыться, на конечной построили магазин с продуктовым и пивнушкой.
Как объяснили в пресс-центре мэрии, здание № 108/3 по улице Кубовой никогда не рассматривался как автовокзал. При этом мэрия объясняет, что участок, на котором расположено здание, является объектом транспортной инфраструктуры и конечным остановочным пунктом. Он включен в Перечень открытых площадок для разворота и отстоят транспортных средств.
— С учетом сформированного перечня на 2023–2025 годы и приоритетным направлением расходования бюджетных средств дорожного фонда города Новосибирска вопрос об установке остановочного павильона возможно рассмотреть при формировании планов на 2024–2026 годы, — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Землю под строительство здания выделила мэрия Новосибирска, само здание со всей инфраструктурой построила ГК «Стрижи», основной застройщик микрорайона. На строительство ушло около 40 миллионов рублей. В здании открыли столовую для пассажиров и водителей и планировали открыть несколько небольших магазинов. Предполагалось, что в здании будет зона ожидания, зона отдыха для водителей и туалеты.
Сейчас земельный участок, на котором стоит остановка, сдан в аренду ООО «Алекс плюс» для эксплуатации транспортно-пересадочного узла. Аренда оформлена до 7 мая 2068 года. До этого земельный участок сдавали в аренду МУП «УЗСПТС» (МУП «МетроМир») для строительства этого узла.
ООО «Алекс Плюс» был зарегистрирован в 2007 году. Директор — Андрей Судаков. Владеет большей частью компании — 75% — Наталья Пономарева, остальной ООО «УК Афк-Капитал». На конец 2022 выручка «Алекс Плюс» составила 21 миллион рублей, а чистая прибыль — 109,2 миллиона рублей. Основная деятельность «Алекс Плюс» — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение.
В сервисе Контур.Фокус был указан только один ООО «Алекс Плюс», зарегистрированный в Новосибирске. Корреспондент НГС позвонила по номеру компании, но там ответили, что на месте никого нет и записали телефон журналиста.
В прошедшем году у жителей «Родников» остро встал вопрос с общественным транспортом. Рассказать о давках в маршрутках, ожидании транспорта и об отмене автобусов вызвалась читательница НГС Анастасия Бондаренко.