«Осталось лишь название»: как с помпой открытый в Стрижах автовокзал заменили супермаркетом — колонка-возмущение

Землю под постройку автовокзала выделила мэрия Новосибирска, само здание со всей инфраструктурой построила ГК «Стрижи», основной застройщик микрорайона. На строительство ушло около 40 миллионов рублей. В здании открыли столовую для пассажиров и водителей и планировали открыть несколько небольших магазинов. Предполагалось, что в здании будет зона ожидания, зона отдыха для водителей и туалеты.

Вокзал открыли в 2016 году, о чем торжественно рапортовали руководству города. В 2019 году НГС писал о реконструкции здания. И вот после этой реконструкции автовокзал исчез совсем. От транспортно-пересадочного узла осталось лишь название на карте.