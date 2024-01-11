«Осталось лишь название»: как с помпой открытый в Стрижах автовокзал заменили супермаркетом — колонка-возмущение

Жительница Новосибирска Арина не так давно переехала в микрорайон Стрижи. Рядом с её домом находится конечная остановка «Микрорайон Стрижи», рядом с которой стоит небольшой ТЦ с продуктовым и пивным магазинами и аптекой. Старожилы района рассказали девушке, что это был автовокзал, где можно было греться в холодное время. Изучив историю теплой остановки, Арина возмутилась: сейчас жителям даже негде укрыться от дождя, хотя идея строительства здания была совсем другой. НГС публикует эмоциональный комментарий сибирячки от первого лица.
Землю под постройку автовокзала выделила мэрия Новосибирска, само здание со всей инфраструктурой построила ГК «Стрижи», основной застройщик микрорайона. На строительство ушло около 40 миллионов рублей. В здании открыли столовую для пассажиров и водителей и планировали открыть несколько небольших магазинов. Предполагалось, что в здании будет зона ожидания, зона отдыха для водителей и туалеты.
Вокзал открыли в 2016 году, о чем торжественно рапортовали руководству города. В 2019 году НГС писал о реконструкции здания. И вот после этой реконструкции автовокзал исчез совсем. От транспортно-пересадочного узла осталось лишь название на карте.
В настоящее время территория автовокзала полностью отдана под коммерческие площади. Нет ни теплой остановки, ни электронного табло с расписанием и фактическим временем прибытия транспорта. Естественно, нет никаких ранее заявленных зала ожидания пассажиров, комнаты отдыха для водителей, туалетов.
Получилось, что автовокзал просто исчез, и теперь десятки жителей огромного микрорайона по утрам вынуждены на холоде ждать еле едущий транспорт. Там только знак остановки стоит, больше ничего нет. А доехать из «Стрижей» в город на общественном транспорте — тот еще квест, который начинается с того, чтобы дождаться, например, 24 маршрутку, на что порой уходит минут по 40.
Кто-то скажет, что погреться можно и в магазине. Но только супермаркет открывается в 8:00, а чтобы простому человеку приехать в город к 9:00, выезжать нужно в 6:30. Остаётся только 40 (иногда, конечно 20, но иногда и 60) минут холода и ветра на улице.
Кто-то может сказать, что вокзал был нерентабельный. Но извините, это объект социальной инфраструктуры, он априори не может быть рентабельным: его цель не прибыль приносить, а делать жизнь жителей микрорайона комфортнее. И мы даже могли бы понять, если бы площадь автовокзала сократили, но ведь его убрали полностью. Там теперь супермаркет, аптека и пивнушка. Неужели все это важнее замерзающих жителей Стрижей?
Тут нет остановочного павильона, нет знака остановки и люди стоят, ждут просто на улице. Единственное, что их закрывает от дождя или от снега — это козырек у самого здания. Но он не такой длинный, чтобы полностью накрывать людей. Туалетов в открытом доступе, как я понимаю, нет. Зато столовая осталась. Возможно, в столовой можно зайти в уборную. Но зала ожидания нет точно.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу «Стрижей» — там объяснили, что объект продали частному инвестору. Сейчас комментировать его застройщик не может. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
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