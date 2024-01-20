«Народное голосование»: новосибирцы выбрали лучшую снежную скульптуру — как она выглядит

В Новосибирске жители выбрали лучшую снежную скульптуру на «Народном голосовании». Речь идет о фигурах, которые появились в парке «Арена» в рамках Сибирского конкурса снежной скульптуры.
Об этом 20 января сообщила в своем телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова.
— Друзья, итоги «Народного голосования» известны! Напоминаем, мы просили проголосовать в опросе за понравившуюся снежную скульптуру в парке «Арена», — Народное признание получала работа «Танец маленьких снежных баб».
Снежную фигуру возвели в парке «Арена» скульпторы из Новороссийска Геннадий Панько и Ирина Павлюченко. В официальном сообществе администрации муниципального образования Новороссийск во «ВКонтакте» сказано, что специалисты выступают преподавателями детской художественной школы.
— Участие в таком конкурсе интересно и занимательно для людей, которые любят творчество и работу с природными материалами. Это также может стать отличной возможностью для командной работы и развития творческих навыков, — привели в администрации слова Ирины Павлюченко.
О том, что в Новосибирске объявили «Народное голосование» за лучшую снежную фигуру, сообщили в группе «Новый год здесь — в Новосибирске!» в соцсети «ВКонтакте». Опрос проходил до 18 января.
Итоги 24-го фестиваля снежных скульптур на приз мэра Новосибирска подвели в парке «Арена» 8 января. В этом материале рассказываем, какие команды заняли призовые места.