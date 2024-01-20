Как сибиряки окунались в прорубь — их не остановили даже крещенские морозы: смотрим видео

В морозное утро 19 января новосибирцы выстроились в очередь, чтобы окунуться в крещенскую купель. Столбик термометра опустился до -23 градусов, но это не остановило горожан. Для одних это обряд с религиозной составляющей, для других — давняя добрая традиция, а для третьих — возможность проверить свои силы и способности.