Как сибиряки окунались в прорубь — их не остановили даже крещенские морозы: смотрим видео

В морозное утро 19 января новосибирцы выстроились в очередь, чтобы окунуться в крещенскую купель. Столбик термометра опустился до -23 градусов, но это не остановило горожан. Для одних это обряд с религиозной составляющей, для других — давняя добрая традиция, а для третьих — возможность проверить свои силы и способности.
На территории области оборудовали 31 купель, дежурили спасатели и медики. У купели стояли специальные бочки с чаем, а в палатках можно было переодеться и согреться. Мы собрали в одном видео эмоциональные кадры — сибиряки делились впечатлениями. Многие пришли на берег реки, несмотря на морозную погоду, и окунулись в купель первый раз.
Ранее НГС весь день показывал в онлайн-трансляции, как новосибирцы купаются в ледяной воде, также мы подготовили подборку бесстрашных девушек, которые окунулись в купелях города.