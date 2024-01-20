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Тема дняВ Новосибирске ждут морозов до -25 градусов
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Как сибиряки окунались в прорубь — их не остановили даже крещенские морозы: смотрим видео

Эмоциональные кадры и впечатления — многие ныряли в ледяную воду в первый раз

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Новосибирцы поделились впечатлениями от ныряния в прорубь

Видео: Антон Дигаев

В морозное утро 19 января новосибирцы выстроились в очередь, чтобы окунуться в крещенскую купель. Столбик термометра опустился до -23 градусов, но это не остановило горожан. Для одних это обряд с религиозной составляющей, для других — давняя добрая традиция, а для третьих — возможность проверить свои силы и способности.

На территории области оборудовали 31 купель, дежурили спасатели и медики. У купели стояли специальные бочки с чаем, а в палатках можно было переодеться и согреться. Мы собрали в одном видео эмоциональные кадры — сибиряки делились впечатлениями. Многие пришли на берег реки, несмотря на морозную погоду, и окунулись в купель первый раз.

Ранее НГС весь день показывал в онлайн-трансляции, как новосибирцы купаются в ледяной воде, также мы подготовили подборку бесстрашных девушек, которые окунулись в купелях города.

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