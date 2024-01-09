Снег и ветер: на Новосибирск обрушилась метель — видео

Вечером 8 января на Новосибирск обрушилась метель. Снег начал засыпать улицы и дороги города, по данным синоптиков, в ближайшие часы снежные осадки не прекратятся. Смотрим видео непогоды в городе.
По информации сайта «Яндекс.Погода», снег идет в разных районах Новосибирска и области, в ближайшие два часа осадки в центре города не прекратятся. Температура воздуха в Новосибирске составляет -3 градуса, ветер дует со скоростью 8,2 метра в секунду. Ночью в городе будет идти снег, сообщают синоптики.
На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» указано, что ночью 9 января в Новосибирске ожидается снег, местами метель. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 13–18 метров в секунду, местами возможны порывы до 23 м/с.
— На дорогах местами снежные заносы, гололедица, — сообщают синоптики.
Накануне стало известно, что в Новосибирской области ожидаются метель, снегопад и гололедица. Из-за непогоды в регионе объявили штормовое предупреждение, на некоторых дорогах области ограничили движение транспорта.