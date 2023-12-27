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Александр Бастрыкин отчитал новосибирский следком. Что ему не понравилось?

Недостатки в работе СК нашлись и в других регионах

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Следственный комитет Новосибирской области подвергся критике из-за статистики необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел

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По итогам 2023 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание, на котором были озвучены недостатки в работе СУ СК Новосибирской области. Критике подверглась статистика необоснованных отказов регионального ведомства в возбуждении уголовных дел. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Помимо Новосибирской области, за необоснованные отказы в возбуждении дел были раскритикованы ГСУ по Москве и Санкт-Петербургу.

Бастрыкин выслушал доклады, представленные руководителями региональных управлений, в работе которых обнаружились минусы. Среди докладчиков оказался глава Следственного комитета НСО. Он отчитался о мерах, принятых для сокращения сроков следствия, сказано в посте.

Кроме того, были заслушаны главы из Курской и Новгородской областей, Калмыкии.

— В завершение председатель СКР дал ряд поручений и определил сроки их исполнения, — утверждается в публикации.

Недавно глава СК заинтересовался обращением жителей Тихого поселка — они пожаловались Путину на общественный транспорт.

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Новосибирская областьСледственный комитетАлександр Бастрыкин
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