Александр Бастрыкин отчитал новосибирский следком. Что ему не понравилось?

По итогам 2023 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание, на котором были озвучены недостатки в работе СУ СК Новосибирской области. Критике подверглась статистика необоснованных отказов регионального ведомства в возбуждении уголовных дел. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.
Помимо Новосибирской области, за необоснованные отказы в возбуждении дел были раскритикованы ГСУ по Москве и Санкт-Петербургу.
Бастрыкин выслушал доклады, представленные руководителями региональных управлений, в работе которых обнаружились минусы. Среди докладчиков оказался глава Следственного комитета НСО. Он отчитался о мерах, принятых для сокращения сроков следствия, сказано в посте.
Кроме того, были заслушаны главы из Курской и Новгородской областей, Калмыкии.
— В завершение председатель СКР дал ряд поручений и определил сроки их исполнения, — утверждается в публикации.
Недавно глава СК заинтересовался обращением жителей Тихого поселка — они пожаловались Путину на общественный транспорт.