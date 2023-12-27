Александр Бастрыкин отчитал новосибирский следком. Что ему не понравилось?

По итогам 2023 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание, на котором были озвучены недостатки в работе СУ СК Новосибирской области. Критике подверглась статистика необоснованных отказов регионального ведомства в возбуждении уголовных дел. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

