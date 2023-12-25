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Не пройти и не проехать: читатели НГС поделились кадрами нечищеных улиц в Новосибирске

Ситуация с кучами снега наблюдается во многих районах города

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По данным синоптиков, днем 26 декабря в Новосибирске ожидается 0… +2 градуса

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Улицы Новосибирска после нескольких дней снегопада и установления теплой погоды утопают в «каше» из снега и грязи. Жители мегаполиса отмечают, что с трудом преодолевают сугробы, автомобили также не везде могут проехать. Несмотря на то что на улицах города работает снегоуборочная техника, многие магистрали еще не убрали. Читатели НГС прислали в редакцию кадры нечищеных улиц в Новосибирске.

Вот так выглядит центр города, тротуары на улице Гоголя завалены снегом

Вот так выглядит центр города, тротуары на улице Гоголя завалены снегом

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Не лучше ситуация и в Железнодорожном районе. По словам читателей, на Челюскинцев, 4 весь двор засыпан снегом

Не лучше ситуация и в Железнодорожном районе. По словам читателей, на Челюскинцев, 4 весь двор засыпан снегом

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— Дачная, 37, не чистят совсем. Ездить и ходить не особо получается, — отметила Оксана Волынец

— Дачная, 37, не чистят совсем. Ездить и ходить не особо получается, — отметила Оксана Волынец

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Фрунзе, 51 также утопает в «каше» из снега и грязи

Фрунзе, 51 также утопает в «каше» из снега и грязи

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А так обстоят дела на Учительской, 19/1

А так обстоят дела на Учительской, 19/1

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Ситуация в Тихом центре не лучше. Не проехать и не пройти. Урицкого, 3 и Октябрьская, 20

Ситуация в Тихом центре не лучше. Не проехать и не пройти. Урицкого, 3 и Октябрьская, 20

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Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил состояние дорог Новосибирска. По его словам, всего за прошедшую неделю с территории города были вывезены 170 420 кубометров снега, ежедневно вывозилось от 22 до 27 тысяч кубометров.

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