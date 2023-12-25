Не пройти и не проехать: читатели НГС поделились кадрами нечищеных улиц в Новосибирске

Улицы Новосибирска после нескольких дней снегопада и установления теплой погоды утопают в «каше» из снега и грязи. Жители мегаполиса отмечают, что с трудом преодолевают сугробы, автомобили также не везде могут проехать. Несмотря на то что на улицах города работает снегоуборочная техника, многие магистрали еще не убрали. Читатели НГС прислали в редакцию кадры нечищеных улиц в Новосибирске.