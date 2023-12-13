freedom
СЕЙЧАС -29°С
Пробки 1/10
usd 90.22
eur 97.40
СрочноВ Новосибирске неделю ищут 28-летнего мужчину
Все новости
Все новости

В Новосибирске хотят ограничить парковку около площади Ленина — что там будет

Ограничение могут ввести на несколько часов

268

Об этом сообщается в проекте постановления на сайте мэрии Новосибирска

Поделиться

В конце декабря в Новосибирске на несколько часов планируется ограничить парковку автомобилей вблизи площади Ленина. В центре города хотят провести торжественное мероприятие.

Об этом сообщается в проекте постановления на сайте мэрии Новосибирска. Указано, что речь идет о торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя.

— Провести торжественный развод дежурных смен аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, — указано в документе.

Событие пройдет 27 декабря в период с 07:00 до 10:00 часов на площади Ленина. В городе планируется организовать ограничение парковки транспорта с 06:00 часов до окончания события на площадке, которая находится на Красном проспекте, 25.

Кроме того, в городе могут разработать схему организации дорожного движения, которая будет включать в себя въезд, расстановку и выезд спецтехники МЧС, размещение технического оборудования и другое.

— Предложить полку дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД Российской Федерации по городу Новосибирску установить контроль за соблюдением режима временного ограничения парковки транспортных средств на парковке и обеспечить безопасность дорожного движения в период проведения мероприятия, — указано в проекте постановления.

В начале декабря стало известно, что в Новосибирске на девяти участках улиц Октябрьского района планируют ограничить парковку. На них хотят запретить парковать автомобили ночью.

ПарковкаМЧСПлощадь ЛенинаМероприятиеМэрия Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter