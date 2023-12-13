В Новосибирске хотят ограничить парковку около площади Ленина — что там будет

В конце декабря в Новосибирске на несколько часов планируется ограничить парковку автомобилей вблизи площади Ленина. В центре города хотят провести торжественное мероприятие.
Об этом сообщается в проекте постановления на сайте мэрии Новосибирска. Указано, что речь идет о торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя.
— Провести торжественный развод дежурных смен аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, — указано в документе.
Событие пройдет 27 декабря в период с 07:00 до 10:00 часов на площади Ленина. В городе планируется организовать ограничение парковки транспорта с 06:00 часов до окончания события на площадке, которая находится на Красном проспекте, 25.
Кроме того, в городе могут разработать схему организации дорожного движения, которая будет включать в себя въезд, расстановку и выезд спецтехники МЧС, размещение технического оборудования и другое.
— Предложить полку дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД Российской Федерации по городу Новосибирску установить контроль за соблюдением режима временного ограничения парковки транспортных средств на парковке и обеспечить безопасность дорожного движения в период проведения мероприятия, — указано в проекте постановления.
В начале декабря стало известно, что в Новосибирске на девяти участках улиц Октябрьского района планируют ограничить парковку. На них хотят запретить парковать автомобили ночью.