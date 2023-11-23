В мэрии Новосибирска не смогли сказать, сколько денег потратят на украшение города к Новому году

В мэрии Новосибирска не определились с окончательной суммой затрат на украшение к Новому году. На вопрос журналиста НГС о стоимости украшения города в мэрии сообщили, что сумма будет известна после конкурсных процедур, результаты которых будут известны на сайте госзакупок.
Как рассказали в мэрии Новосибирска, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска в этом году оформит улицу Ленина, Первомайский сквер, Театральный сквер, Парк культуры и отдыха «Центральный» и парк «Арена».
— Оформление вышеуказанных новогодних городских пространств будет осуществлено с использованием имеющегося иллюминационного оборудования. Приобретение новых новогодних украшений для художественного оформления парковых территорий МАУ «Дирекция городских парков» в период 2023–2024 годов учреждением не предусмотрено, — отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Парки будут оформлены украшениями, которые уже есть в дирекции городских парков. На оформление районов к новогодним праздникам бюджетные деньги не выделяются.
Как стало известно в начале ноября, подрядчику, который украшает улицу Ленина к Новому году, готовы были заплатить 3,5 миллиона. А накануне стало известно, сколько потратят денег на оформление Театрального сквера, где поставят главную новогоднюю елку.