Зачем строить большое кладбище около Северного объезда? Ответ правительства Новосибирской области

В департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области ответили зачем строить большое кладбище между Северным объездом и Восточным шоссе. Место для будущих захоронений займет шесть участков Станционного сельсовета.
Как сообщили НГС в департаменте правительства, решение принято в соответствии с Генеральным планом сельсовета, который утвердили в 2019 году.
— Запланирована перспективная территория для организации общественного кладбища. Правительством было принято решение о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую для размещения кладбища, — ответили на запрос НГС.
Также департамент ссылается на Федеральный закон «О погребении и похоронном деле», по которому каждому человеку после его смерти гарантируется погребение и предоставление бесплатно участка земли. В соответствии с законом вопрос об организации кладбищ для граждан Новосибирского района и города прорабатывался властями с 2018 года.
Информация о том, что в сельсовете хотят разместить место для погребения появилось на сайте правительства, в документе было указано, что шесть участков переведут из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Общая площадь составит примерно 750 тысяч кв. м.
Ранее стало известно, что власти решили увеличить площадь «Северного» кладбища в Новосибирске. В мэрии отметили, что в городе почти исчерпан резерв общественных кладбищ.