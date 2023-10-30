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Могилы вместо леса. Мэрия Новосибирска решила увеличить площадь «Северного» кладбища

Площадь участка станет больше почти на 25 тысяч кв. м.

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Департамент мэрии решил перезонировать участок

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Мэрия Новосибирска предложила увеличить территорию «Северного» кладбища в Калининском районе. Участок должен стать больше на почти на 25 тысяч кв. м. Информация об этом появилась на региональном сайте «Электронная демократия».

Как говорится в документах, департамент инвестиции, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства просит разрешение на изменения вида использования участка. Мэрия решила изменить зонирование территории с отдыха и оздоровления на ритуальную деятельность (кладбища, крематории и места захоронений, стены-колумбарии, административно-хозяйственные здания).

По проекту земельный участок площадью 24695 кв.м. необходим департаменту для расширения территории общественного кладбища Новосибирска «Северное».

Под кладбище хотят забрать часть лесного массива

Под кладбище хотят забрать часть лесного массива

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Общественное обсуждение проекта расширения проходило с 19 по 29 октября. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, зачем потребовалось увеличение территории.

Информация о том, чтобы расширить территории кладбищ, появилась несколько лет назад. Тогда глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько сообщил, что в мэрии решили принять меры по решению вопросов нехватки территорий для размещений общественных кладбищ. Поэтому решили увеличить территорию кладбищ «Южного», «Инского» и «Заельцовского».

Позже в пресс-центре администрации сообщали, что кроме того хотят увеличить площадь участка «Северного» кладбища.

Недавно около Гусинобродского кладбища в Октябрьском районе Новосибирска заметили могилы, которые расположены за забором. После публикации НГС делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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