Могилы вместо леса. Мэрия Новосибирска решила увеличить площадь «Северного» кладбища

Мэрия Новосибирска предложила увеличить территорию «Северного» кладбища в Калининском районе. Участок должен стать больше на почти на 25 тысяч кв. м. Информация об этом появилась на региональном сайте «Электронная демократия».
Как говорится в документах, департамент инвестиции, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства просит разрешение на изменения вида использования участка. Мэрия решила изменить зонирование территории с отдыха и оздоровления на ритуальную деятельность (кладбища, крематории и места захоронений, стены-колумбарии, административно-хозяйственные здания).
По проекту земельный участок площадью 24695 кв.м. необходим департаменту для расширения территории общественного кладбища Новосибирска «Северное».
Общественное обсуждение проекта расширения проходило с 19 по 29 октября. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, зачем потребовалось увеличение территории.
Информация о том, чтобы расширить территории кладбищ, появилась несколько лет назад. Тогда глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько сообщил, что в мэрии решили принять меры по решению вопросов нехватки территорий для размещений общественных кладбищ. Поэтому решили увеличить территорию кладбищ «Южного», «Инского» и «Заельцовского».
Позже в пресс-центре администрации сообщали, что кроме того хотят увеличить площадь участка «Северного» кладбища.
Недавно около Гусинобродского кладбища в Октябрьском районе Новосибирска заметили могилы, которые расположены за забором. После публикации НГС делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.