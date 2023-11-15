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Около Северного объезда появится кладбище — оно займет шесть больших участков

Распоряжение о размещении захоронений подписал губернатор региона

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Кладбище разместят в Станционном сельсовете

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Между Северным объездом и Восточным шоссе в Новосибирской области появится кладбище. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Андрей Травников.

В документе, опубликованном на сайте правительства, указано, что шесть участков в Новосибирском районе Станционного сельсовета переведут из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

В распоряжении сообщается, что на территории хотят разместить кладбище. Общая площадь нового кладбища составит примерно 750 кв. м.

Кладбище появится примерно на этой территории

Кладбище появится примерно на этой территории

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НГС отправил запрос в Правительство НСО за уточнениями информации.

Ранее стало известно, что власти решили увеличить площадь «Северного» кладбища в Новосибирске. В мэрии отметили, что в городе почти исчерпан резерв общественных кладбищ.

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КладбищеУчастокТерриторияГубернаторАндрей ТравниковРаспоряжение
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