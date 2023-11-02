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Почти исчерпан резерв. Мэрия объяснила, почему в Новосибирске хотят расширить «Северное» кладбище

Власти также хотят увеличить площадь и других захоронений

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Для экономии места планируют построить колумбарные стены

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Стало известно, зачем необходимо увеличить площадь «Северного» кладбища в Новосибирске. Как сообщили НГС в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, в городе почти исчерпан резерв общественных кладбищ.

В городской администрации отметили, что заполненность кладбищ — чрезвычайно острая проблема для Новосибирска. Поэтому в департаменте решили увеличить территорию захоронений. Так должны увеличить площадь кладбищ «Заельцовское», «Северное», «Инское», «Южное».

— Кроме того, в целях оптимизации использования территории общественных кладбищ города Новосибирска осуществляются мероприятия по строительству колумбарных стен для погребения урн с прахом умерших, — ответили НГС в мэрии.

Ранее появилась информация о том, что мэрия предложила увеличить территорию «Северного» кладбища в Калининском районе, участок должен стать больше на почти на 25 тысяч кв. м.

Разговоры о расширении захоронений были несколько лет назад. Тогда в мэрии решили принять меры по решению вопросов нехватки территорий для размещений общественных кладбищ. Поэтому решили увеличить территорию кладбищ «Южного», «Инского» и «Заельцовского».

Летом около Гусинобродского кладбища в Октябрьском районе Новосибирска заметили могилы, которые расположены за забором.

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