Почти исчерпан резерв. Мэрия объяснила, почему в Новосибирске хотят расширить «Северное» кладбище

Разговоры о расширении захоронений были несколько лет назад. Тогда в мэрии решили принять меры по решению вопросов нехватки территорий для размещений общественных кладбищ. Поэтому решили увеличить территорию кладбищ «Южного», «Инского» и «Заельцовского».

Летом около Гусинобродского кладбища в Октябрьском районе Новосибирска заметили могилы, которые расположены за забором.

