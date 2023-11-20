«Возможно, у кого-то плохое зрение»: сибирячку возмутили водители, которые гоняют на перекрестке, где сбили ребенка

Являясь жителем данного микрорайона и активным пользователем всех вышеописанных дорог, будучи и пешеходом, и водителем, я не раз сталкивалась с проблемами, когда на ПП не пропускают, а будучи водителем и въезжая в горку, ты готов ко всему: к примеру, что из-за кустов выскочит пешеход, и вполне законно, ведь переход там есть. Люди, которые посещают эту дорогу впервые, совершенно не готовы к таким «фишечкам» благоустройства и в принципе устройства дорожного движения. Поднять эту тему надо было давно, жаль, что катализатором стало ДТП, в котором пострадал ребенок.

