«Возможно, у кого-то плохое зрение»: сибирячку возмутили водители, которые гоняют на перекрестке, где сбили ребенка

В редакцию НГС обратилась читательница Анастасия Кутузова с жалобой на перекресток недалеко от ЖК «Театральный». Речь идет о пересечении улиц Станиславского и Успенского. Перекресток — единственный доступ к инфраструктуре упомянутого микрорайона и, по словам женщины, ок максимально неудобный и небезопасный, как для автомобилистов, так и для пешеходов. Будучи неравнодушной к проблемам города, женщина хочет обратить на участок дороги внимание властей. Публикуем ее обращение от первого лица.
Перекресток улиц Станиславского и Успенского является единственным доступом ко всей инфраструктуре микрорайона и выезда из него: детские сады, школы, поликлиника, магазины, конечная остановка, выезд общественного транспорта с которой затрудняет перемещение по нему.
На этом же перекрестке, совместно с пешеходным переходом через улицу Станиславского, организован въезд и выезд с парковки ТЦ «Искра», не оснащенный лежачими полицейскими. С учетом отсутствия мозгов у части водителей (даже извиняться не буду — это нынешняя реальность), возможно, проблем со зрением у другой части, а также наличия прямой длинной дороги от перекрестка улицы Немировича-Данченко и улицы Станиславского вниз к улице Тульской, автолюбители, игнорируя знаки и разметку, носятся, не притормаживания.
9 ноября 2023 года здесь произошло ДТП, в котором пострадал ребенок 2014 года рождения. В группе «АСТ-54» выложено видео, на котором видно, что ребенок пересекает проезжую часть по пешеходному переходу (видео также есть у редакции НГС — прим.ред.). Не дойдя несколько шагов до тротуара, его сбивает водитель, который даже не думал притормозить.
Пешеходный переход через улицу Успенского в горку (особенности ландшафта), куда машины вынуждены заезжать, естественно добавляя газ, обзор перекрыт деревьями, знаки находятся вне поля зрения. Также этот пешеходный переход совмещен с неорганизованным въездом на придомовую территорию к дому по улице Станиславского, 31, что затрудняет переход этой дороги. Въезд к этому дому не оборудован дорожным полотном, опознавательными знаками, бордюрами, то есть «он как бы есть, но его как бы и нет».
Тротуар от ЖК «Театральный» в направлении этого перекрестка по одной стороне дороги отсутствует, на его месте автостоянка. По другой стороне — в плачевном состоянии, не освещен. Этот тротуар — единственный выход из ЖК к поликлинике, школам, детским садам, конечной остановке, магазинам — поток людей в любое время огромен.
Являясь жителем данного микрорайона и активным пользователем всех вышеописанных дорог, будучи и пешеходом, и водителем, я не раз сталкивалась с проблемами, когда на ПП не пропускают, а будучи водителем и въезжая в горку, ты готов ко всему: к примеру, что из-за кустов выскочит пешеход, и вполне законно, ведь переход там есть. Люди, которые посещают эту дорогу впервые, совершенно не готовы к таким «фишечкам» благоустройства и в принципе устройства дорожного движения. Поднять эту тему надо было давно, жаль, что катализатором стало ДТП, в котором пострадал ребенок.
Обращаясь к властям города, прошу: срубить дерево, восстановить тротуар, осветить дорогу, перекрыть въезд на парковку, оставив ПП только пешеходным переходом (к ТЦ «Искра»), оборудовать его лежачими полицейскими.
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