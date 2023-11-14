Люди с автоматами оцепили квартал в центре Новосибирска — на месте работает ФСБ

Силовики с автоматами появились на улице Щетинкина в Центральном районе Новосибирска. Оцепление связано с учениями, которые сейчас проходят в НОВАТе, сообщили в региональном управлении ФСБ.
— Сотрудники отрабатывают задачи, поставленные в ходе учебных мероприятий, — отметили в ведомстве.
Накануне в ФСБ предупредили, что 14 ноябре в НОВАТе будут проходить антитеррористические учения под кодовым названием «Экран». Их цель — проверить согласованность действий оперативных служб, чиновников и работников культуры в случае возможного ЧП. Сообщалось, что силовики будут отрабатывать способы нейтрализации террористов, освобождения и эвакуации зрителей и т.д.
Контрразведчики подчеркивали, что не будут перекрывать подходы и подъезды к театру и призвали новосибирцев отнестись к учениям «с пониманием».
По информации очевидцев, у НОВАТа сегодня тоже замечены силовики.
Осенью полицейские оцепили железнодорожную станцию Инская в Первомайском районе, перепугав местных жителей. Оказалось, что люди в форме принимали участие в учениях.