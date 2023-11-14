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СрочноЛюди с автоматами оцепили квартал в центре
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Люди с автоматами оцепили квартал в центре Новосибирска — на месте работает ФСБ

Силовиков выставили в полном боевом обмундировании

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Бойцы с автоматами появились на улице Щетинкина

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Силовики с автоматами появились на улице Щетинкина в Центральном районе Новосибирска. Оцепление связано с учениями, которые сейчас проходят в НОВАТе, сообщили в региональном управлении ФСБ.

— Сотрудники отрабатывают задачи, поставленные в ходе учебных мероприятий, — отметили в ведомстве.

Накануне в ФСБ предупредили, что 14 ноябре в НОВАТе будут проходить антитеррористические учения под кодовым названием «Экран». Их цель — проверить согласованность действий оперативных служб, чиновников и работников культуры в случае возможного ЧП. Сообщалось, что силовики будут отрабатывать способы нейтрализации террористов, освобождения и эвакуации зрителей и т.д.

Контрразведчики подчеркивали, что не будут перекрывать подходы и подъезды к театру и призвали новосибирцев отнестись к учениям «с пониманием».

По информации очевидцев, у НОВАТа сегодня тоже замечены силовики.

В центре города сегодня учения

В центре города сегодня учения

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Осенью полицейские оцепили железнодорожную станцию Инская в Первомайском районе, перепугав местных жителей. Оказалось, что люди в форме принимали участие в учениях.

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