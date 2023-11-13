Под кодовым названием «Экран»: ФСБ пойдёт на штурм оперного театра в Новосибирске

Утром 14 ноября в здании НОВАТа на площади Ленина в Новосибирске пройдут антитеррористические учения, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Мероприятия будут проходить под кодовым названием «Экран».
Учения организовывает региональный оперативный штаб, чтобы проверить готовность всех служб, чиновников, а также работников культуры оперативно и сплоченно действовать во время возможного террористического акта.
— В рамках учений будут отработаны способы нейтрализации террористов, освобождения, эвакуации значительного числа зрителей и организации медицинской помощи пострадавшим при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, — пояснили в управлении ФСБ.
Контрразведчики подчеркнули, что перекрывать подходы и подъезды к театру не планируют. При этом новосибирцев настоятельно просят отнестись к учениям «с пониманием» и соблюдать общественный порядок.
По информации сайта НОВАТа на завтра, 14 ноября, не запланировано представлений.
Осенью полицейские оцепили железнодорожную станцию «Инская» в Первомайском районе, перепугав местных жителей. Оказалось, что люди в форме принимали участие в учениях.