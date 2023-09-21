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Железнодорожную станцию «Инскую» в Новосибирске оцепили полицейские — что происходит

Местные жители заметили сотрудников в форме

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Граждан не пропускали на парковку

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Утром 21 сентября железнодорожную станцию «Инскую» оцепили сотрудники правоохранительных органов в форме.

По словам местных жителей в телеграм-канале «АСТ-54 Black», в здание вокзала запускают пассажиров. Но на парковку ограничили доступ. Полицейские проводят поисковые мероприятия.

В пресс-службе транспортной полиции Сибири объяснили НГС, что на территории проходят плановые ведомственные учения.

Вечером 18 августа жителей Железнодорожного района Новосибирска встревожил громкий звук сирены. Что произошло, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

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