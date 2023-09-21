Железнодорожную станцию «Инскую» в Новосибирске оцепили полицейские — что происходит

Утром 21 сентября железнодорожную станцию «Инскую» оцепили сотрудники правоохранительных органов в форме.
По словам местных жителей в телеграм-канале «АСТ-54 Black», в здание вокзала запускают пассажиров. Но на парковку ограничили доступ. Полицейские проводят поисковые мероприятия.
В пресс-службе транспортной полиции Сибири объяснили НГС, что на территории проходят плановые ведомственные учения.
Вечером 18 августа жителей Железнодорожного района Новосибирска встревожил громкий звук сирены. Что произошло, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.