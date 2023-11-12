Не кровавая Мэри: 5 самых таинственных и завораживающих легенд о Новосибирске — спорим, вы о них не знали?

Новосибирск, хоть и молодой город, но за сто с лишим лет успел обрасти местными легендами: страшными, таинственными, детективными. В них можно верить, а можно и отрицать, но согласитесь, гораздо интереснее знать, что на нашей земле произошло что-то такое, что можно пересказывать знакомым или нарочито медленно и с интонацией вещать приезжим гостям, указывая на дом с привидениями (у нас такой есть). Итак, рассказываем пять самым популярных легенд о столице Сибири.
Призрак Полины Томашевской в здании ресторана La Maison
В начале XX века Ново-Николаевск стремительно рос и развивался. По Оби сюда съезжались зажиточные купцы со всех частей России. Среди них был Захарий Григорьевич Крюков, один из богатейших купцов молодого города. В 1900 году Захарий Григорьевич, будучи женатым человеком, влюбился. Сердце купца покорила Полина Томашевская, актриса Тобольского театра. Не имея возможности расторгнуть законный, но бездетный брак, Крюков оказался в довольно деликатном положении, хотя местное общество на этот роман смотрело если не с одобрением, то с пониманием.
Для своей любовницы счастливый купец построил двухэтажный особняк с интерьерами в самом модном стиле той поры — art nouveau: с каминами, декоративными росписями, балконом, обрамленным решеткой, чтобы любимая могла отдыхать на свежем воздухе, созерцая живописные окрестности Кабинетской (а теперь Советской) улицы. Но этот счастливый роман был, увы, недолгим: Полина в 1908 году умерла от чахотки, оставив Захария Крюкова в большой печали.
— В некоторых вариациях легенды говорится про призрак девушки, который встречали сотрудники La Maison. Но на самом деле история дома совсем другая, это байка, — комментирует историю краевед Елена Воротникова. — Дом действительно построен по инициативе купца Крюкова, но не для Томашевской. Подвал и первый этаж находились в распоряжении купца, а второй этаж был сдан им в аренду Общественному собранию Новониколаевска, которое позднее арендовало также первый этаж. На нижнем этаже находился большой зрительный зал со сценой, в этом зале владелец решил разместить кинотеатр «Одеон», недолго просуществовавший из-за конфликта с Общественным собранием.
Легенда о бункере Сталина и туннелях под городом
Подземельям оперного театра городские легенды приписывают «бункер Сталина», от которого якобы на полгорода расползаются секретные пути. Согласно городским легендам Академгородка, на острове Таньвань в Обском море военные занимались чем-то секретным и тоже накопали туннелей, соединяющих остров с городом. Ну а старинная гостиница «Метрополь» в тихом центре (Революции, 4), по городской легенде, тоже имела подземный ход, которым пользовались приличные богатые горожане — ведь им было как-то не к лицу встречаться в отеле с девушками сомнительного поведения. Кстати, из всех трех легенд эта выглядит самой правдивой.
Легенда о том, что Даниил Хармс похоронен за НОВАТом
Эта история описана в книге Игоря Маранина «Мифосибирск». Согласно ней, из блокадного Ленинграда Даниил Хармс якобы был перевезен в Новосибирск. Говорили, что его вместе с другими заключенными эвакуировали в Новосибирск, где он и умер в пересыльной тюрьме — она находилась возле Нарымского сквера.
Косвенным подтверждением этой версии послужило обнаружение фамилии Ювачёв (настоящая фамилия Хармса) в новосибирских спиcках. В годы перестройки, по данным Игоря Маранина, легенда о Хармсе обросла новыми деталями: например, что поэт якобы похоронен в сквере за оперным театром на месте трамвайного кольца.
Вопреки распространенной версии, ученые установили, что, вероятнее всего, литератор захоронен на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга.
23 августа 1941 года Даниил Хармс был второй раз арестован за распространение в своем окружении «клеветнических и пораженческих настроений». Чтобы избежать расстрела, писатель симулировал сумасшествие — военный трибунал определил по тяжести совершенного преступления содержать Хармса в психиатрической больнице.
Достоверно известно, что Даниил Хармс умер 2 февраля 1942 года в возрасте 36 лет во время блокады Ленинграда в отделении психиатрии больницы-тюрьмы «Кресты» в городе Санкт-Петербурге.
«Сибирский Титаник»
Ночью 1921 года по Оби плыл пароход «Совнарком». На нем было 400 пассажиров — вооруженных до зубов красноармейцев. Капитан боялся отправляться в путь ночью, но большевики спешили попасть в Ново-Николаевск и заставили его отплыть. Когда они приблизились к железнодорожному мосту через Обь, он был освещен несколькими белыми и одной красной лампочкой. Капитан принял ее за сигнальный огонь фарватера и приказал взять на нее курс.
Эта ошибка стала роковой: как оказалось, красная лампочка горела на одной из опор моста. Капитан в последний момент попытался избежать крушения, но пароход все равно ударился об опору боком, и образовалась огромная пробоина. В нее хлынула вода, и через несколько секунд взорвался котел в машинном отделении. Пароход развалился пополам и затонул. Из 400 пассажиров спастись удалось лишь сотне.
Остатки затонувшего корабля начали мешать судоходству. В 1932 году его пытались поднять со дна, но не смогли. Еще одну попытку предприняли в 1943 году — и снова неудачно. Работам мешали песок и ил, затянувшие корпус судна.
После того как была построена Новосибирская ГЭС, воды Обского моря начали вымывать корпус, и он снова начал мешать судоходству. В 1980 году было решено поднять судно со дна, но сделать это удалось лишь осенью 1984 года, через 63 года после кораблекрушения.
Есть поверье, что на «Совнаркоме» везли секретный, строго охраняемый груз. И что он остался на дне где-то рядом с местом крушения.
— История про «Совнарком» — это не легенда. Есть проверенные источники, например, энциклопедия Новосибирска, где рассказывается об этом событии в деталях, — объясняет краевед Елена Воротникова. — В ночь с 9 на 10 мая 1921 года двухпалубный пароход американского типа «Совнарком» затонул в 200 метрах от правого берега Оби, ударившись о 4-ю опору железнодорожного моста в Новониколаевске. До революции пароход назывался «Братья Мельниковы» и принадлежал барнаульской купчихе II гильдии Е.И. Мельниковой. После национализации переименован и продолжал служить для пассажирских и грузовых перевозок. А вот история про секретный груз — домысел. Пароход вышел из Барнаула в Томск, имея на борту 14 200 пудов пшеницы в мешках, 200 саженей дров и, по разным данным, от 225 до 400 пассажиров. Известно, что во время Великой Отечественной войны были идеи использовать зерно, которое затонуло вместе с пароходом.
Тайны Академгородка
Рассказывают, что в одном из новосибирских академических институтов в 1970-е годы ученые вырастили в окрестных лесах дерево с зачатками разума. При этом оно якобы способно расти в самых неблагоприятных условиях. Дерево получилось раза в два выше и раз в шесть толще обычного. Ветви у него росли вниз и сгибались под прямым углом. Растение было живое, разумное и агрессивное. С места оно не двигалось, но хватало ветками все, что было в пределах досягаемости, в том числе и самих ученых. По легенде, оно и сейчас растет, а однажды, пока дерево спало, кто-то написал на стволе белой краской три шестерки как предостережение.
Еще одна легенда гласит о том, что с советских времен в Академгородке работает секретная лаборатория — якобы в ней изучают НЛО, а еще хранятся тела двух инопланетян. Говорят, что один из существ похож на морского конька и у него нет конечностей, а кожа — голубого цвета. Тело лишено волос, а на конечностях шесть пальцев. Второй инопланетянин — карлик-рептилоид с четырьмя конечностями. Согласно слухам, в лабораторию карлика доставили еще живым, но в коме. Несчастный пролежал две недели в коме, а потом погиб. Тарелка, на которой прилетел рептилоид, похожая на гриб, якобы тоже хранится в Новосибирске.
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