Не кровавая Мэри: 5 самых таинственных и завораживающих легенд о Новосибирске — спорим, вы о них не знали?

Легенда о том, что Даниил Хармс похоронен за НОВАТом

Эта история описана в книге Игоря Маранина «Мифосибирск». Согласно ней, из блокадного Ленинграда Даниил Хармс якобы был перевезен в Новосибирск. Говорили, что его вместе с другими заключенными эвакуировали в Новосибирск, где он и умер в пересыльной тюрьме — она находилась возле Нарымского сквера.

Косвенным подтверждением этой версии послужило обнаружение фамилии Ювачёв (настоящая фамилия Хармса) в новосибирских спиcках. В годы перестройки, по данным Игоря Маранина, легенда о Хармсе обросла новыми деталями: например, что поэт якобы похоронен в сквере за оперным театром на месте трамвайного кольца.