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Старые тайны Новосибирска: угадайте, какие преступления происходили на этих улицах 100 лет назад

Когда-то безобидные современные улицы были центром криминальной жизни

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На картинке зашифрованы несколько преступлений, о которых вы узнаете из нашего теста. Угадайте, какие из них случались на самом деле

На картинке зашифрованы несколько преступлений, о которых вы узнаете из нашего теста. Угадайте, какие из них случались на самом деле

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В Новосибирске провели экскурсию по криминальным местам Новониколаевска

В конторе инженера Будагова прошла литературная встреча, посвященная криминальному роману Алексея Авдеева, руководителя Музея Железнодорожного района. Он много лет записывал «в стол» воспоминания и городские легенды о преступлениях в Новониколаевске. Но однажды объединил их в криминальный роман, действие которого происходит в нашем городе начала ХХ века.

Перед встречей сотрудники Музея Новосибирска организовали экскурсию по некогда опасным местам. Экскурсовод Игорь Костылев показал настоящие закаменские места, где совершались преступления, вдохновившие автора книги. НГС побывал на экскурсии и записал самые интересные истории. Проверьте, хорошо ли вы знаете криминальную историю Новосибирска.

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НовониколаевсккраеведениеЧертово Городище
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