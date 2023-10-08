«Неупокоенная душа». Тайна девочки-призрака со старинных негативов, которую пытались разгадать мировые СМИ, раскрыта. Кто она?

Городская легенда про девочку-призрака, которая мелькает на десятках старинных красноярских фотографий, 7 лет назад стала популярна во всём мире. О фантоме с хмурым, пугающим взглядом писали даже мировые СМИ. Например, Daily Mail и The Sun. Только сейчас историкам удалось раскрыть тайну благодаря вновь открывшимся фактам.
Серию фотографий начала ХХ века с городскими достопримечательностями, на которых поначалу не заметили ничего сверхъестественного, в 2016 году обнаружили в архиве Красноярского краеведческого музея. На снимках были изображены самые монументальные здания Красноярска того периода.
Музейные работники взялись анализировать фото и негативы и обратили внимание на необъяснимый факт. На фоне огромных зданий маленьким, на первый взгляд, неразличимым пятном стояла девочка. Широкополая шляпа, длинная косичка, в руках — зонтик-трость. Когда увеличили изображения, ахнули: таинственная незнакомка была везде. Вот она стоит на фоне старого железнодорожного моста, тут сидит на лавочке у стены особняка, здесь в окружении других людей мелькает в воротах церкви.
Вид у ребенка был пугающий. На многих снимках тяжелый взгляд исподлобья. Другие люди, запечатленные в кадре, ее словно не замечают. Почти везде, за исключением нескольких карточек, девочка в одной и той же одежде: белое пальто, клетчатые гольфы, платье с оборками. Но самое странное, что, несмотря на различную датировку фотографий, таинственная незнакомка не растет и не меняется.
Красноярский экскурсовод Ольга Дремова, которая тесно работает с фондами музея, рассказывала NGS24.RU, что снимки не могут быть фотомонтажом.
— В то время не было таких технологий. Стеклянные негативы, которые сейчас находятся в хранилище краеведческого музея, конечно же, говорят о подлинности, о достоверности этих снимков, — объясняла она. — Меня эта девочка не на шутку пугает. Вы только приглядитесь, у нее такой взгляд, очень злой, недобрый. Как будто она чем-то недовольна. Ну и еще — как объяснить хронологию и датировку снимков? Многие убеждены, что эта девочка — фантом, неупокоенная душа ребенка.
Только сейчас, спустя 123 года, сотрудникам музея удалось пролить свет на тайну девочки-фантома. Сторонники мистических теорий будут разочарованы. Девочка оказалась настоящей. По вновь открывшимся данным, это... дочь фотографа.
— Нам удалось установить имя и фамилию фотографа, который сделал эти снимки. Также нам стало известно, что у него была дочь и как ее звали. Мы пока не нашли свидетельство о рождении ребенка и не можем идентифицировать ее по возрасту, а также найти другие биографические сведения о ней, — рассказал сотрудник краевого краеведческого музея Илья Куклинский.
По словам краеведа, фотограф был работником городской управы Красноярска.
— У нас в фондах нашелся большой альбом городской управы. Он был собран и подготовлен как раз сотрудником, который оказался тем самым фотографом. Нам удалось найти заметку в местной красноярской газете, где указано, что такому-то фотографу есть поручение городской управы отснять объекты в Красноярске для альбома. Там история сложилась полностью. Единственное, что пока не удается полностью отследить биографию этого фотографа и его дочери. После 1919 года его следы теряются. Что касается различной датировки снимков с девочкой-фантомом, это просто ошибка атрибуции, такое бывает. Многие предметы со временем получают переатрибуцию, могут уточняться автор, датировка, сюжет.
Имя девочки-фантома и ее отца-фотографа, а также другие интересные сведения о них обещают раскрыть на передвижной выставке, которую сейчас готовят сотрудники музея. Мы обязательно расскажем подробности.
В этом коротком видео можно увидеть таинственную историю девочки-фантома и другие мистические сюжеты из Красноярска, от которых леденеет кровь.