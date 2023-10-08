«Неупокоенная душа». Тайна девочки-призрака со старинных негативов, которую пытались разгадать мировые СМИ, раскрыта. Кто она?

По словам краеведа, фотограф был работником городской управы Красноярска.



— У нас в фондах нашелся большой альбом городской управы. Он был собран и подготовлен как раз сотрудником, который оказался тем самым фотографом. Нам удалось найти заметку в местной красноярской газете, где указано, что такому-то фотографу есть поручение городской управы отснять объекты в Красноярске для альбома. Там история сложилась полностью. Единственное, что пока не удается полностью отследить биографию этого фотографа и его дочери. После 1919 года его следы теряются. Что касается различной датировки снимков с девочкой-фантомом, это просто ошибка атрибуции, такое бывает. Многие предметы со временем получают переатрибуцию, могут уточняться автор, датировка, сюжет.



Имя девочки-фантома и ее отца-фотографа, а также другие интересные сведения о них обещают раскрыть на передвижной выставке, которую сейчас готовят сотрудники музея. Мы обязательно расскажем подробности.