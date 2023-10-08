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«Неупокоенная душа». Тайна девочки-призрака со старинных негативов, которую пытались разгадать мировые СМИ, раскрыта. Кто она?

В музейных архивах удалось найти документ, который проливает свет на таинственное происхождение снимков и ребенка-фантома

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На некоторых фотографиях девочка-фантом в черном, напоминающем траурное, одеянии

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Городская легенда про девочку-призрака, которая мелькает на десятках старинных красноярских фотографий, 7 лет назад стала популярна во всём мире. О фантоме с хмурым, пугающим взглядом писали даже мировые СМИ. Например, Daily Mail и The Sun. Только сейчас историкам удалось раскрыть тайну благодаря вновь открывшимся фактам.

Серию фотографий начала ХХ века с городскими достопримечательностями, на которых поначалу не заметили ничего сверхъестественного, в 2016 году обнаружили в архиве Красноярского краеведческого музея. На снимках были изображены самые монументальные здания Красноярска того периода.

Вглядитесь в этот снимок здания Красноярского общественного собрания, сделанный в 1900 году. Видите <i class="_">ее</i>?

Вглядитесь в этот снимок здания Красноярского общественного собрания, сделанный в 1900 году. Видите ее?

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Музейные работники взялись анализировать фото и негативы и обратили внимание на необъяснимый факт. На фоне огромных зданий маленьким, на первый взгляд, неразличимым пятном стояла девочка. Широкополая шляпа, длинная косичка, в руках — зонтик-трость. Когда увеличили изображения, ахнули: таинственная незнакомка была везде. Вот она стоит на фоне старого железнодорожного моста, тут сидит на лавочке у стены особняка, здесь в окружении других людей мелькает в воротах церкви.

Вид у ребенка был пугающий. На многих снимках тяжелый взгляд исподлобья. Другие люди, запечатленные в кадре, ее словно не замечают. Почти везде, за исключением нескольких карточек, девочка в одной и той же одежде: белое пальто, клетчатые гольфы, платье с оборками. Но самое странное, что, несмотря на различную датировку фотографий, таинственная незнакомка не растет и не меняется.

Таинственная девочка появляется на множестве фотографий, сделанных в разные годы

Таинственная девочка появляется на множестве фотографий, сделанных в разные годы

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Красноярский экскурсовод Ольга Дремова, которая тесно работает с фондами музея, рассказывала NGS24.RU, что снимки не могут быть фотомонтажом.

— В то время не было таких технологий. Стеклянные негативы, которые сейчас находятся в хранилище краеведческого музея, конечно же, говорят о подлинности, о достоверности этих снимков, — объясняла она. — Меня эта девочка не на шутку пугает. Вы только приглядитесь, у нее такой взгляд, очень злой, недобрый. Как будто она чем-то недовольна. Ну и еще — как объяснить хронологию и датировку снимков? Многие убеждены, что эта девочка — фантом, неупокоенная душа ребенка.

Только сейчас, спустя 123 года, сотрудникам музея удалось пролить свет на тайну девочки-фантома. Сторонники мистических теорий будут разочарованы. Девочка оказалась настоящей. По вновь открывшимся данным, это... дочь фотографа.

— Нам удалось установить имя и фамилию фотографа, который сделал эти снимки. Также нам стало известно, что у него была дочь и как ее звали. Мы пока не нашли свидетельство о рождении ребенка и не можем идентифицировать ее по возрасту, а также найти другие биографические сведения о ней, — рассказал сотрудник краевого краеведческого музея Илья Куклинский.

Несколько фотокарточек, на которых девочку-фантом видно лучше всего

Несколько фотокарточек, на которых девочку-фантом видно лучше всего

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Те самые стеклянные негативы

Те самые стеклянные негативы

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По словам краеведа, фотограф был работником городской управы Красноярска.

— У нас в фондах нашелся большой альбом городской управы. Он был собран и подготовлен как раз сотрудником, который оказался тем самым фотографом. Нам удалось найти заметку в местной красноярской газете, где указано, что такому-то фотографу есть поручение городской управы отснять объекты в Красноярске для альбома. Там история сложилась полностью. Единственное, что пока не удается полностью отследить биографию этого фотографа и его дочери. После 1919 года его следы теряются. Что касается различной датировки снимков с девочкой-фантомом, это просто ошибка атрибуции, такое бывает. Многие предметы со временем получают переатрибуцию, могут уточняться автор, датировка, сюжет.

Имя девочки-фантома и ее отца-фотографа, а также другие интересные сведения о них обещают раскрыть на передвижной выставке, которую сейчас готовят сотрудники музея. Мы обязательно расскажем подробности.

При сильном увеличении карточек можно разглядеть лицо таинственной девочки

При сильном увеличении карточек можно разглядеть лицо таинственной девочки

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В этом коротком видео можно увидеть таинственную историю девочки-фантома и другие мистические сюжеты из Красноярска, от которых леденеет кровь.

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