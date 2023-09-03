Врачи-садисты превратили девочку в полусобаку: разбираем историю о похищенной двухлетней Ире Семенюк

В сети уже долгие годы гуляет история о маленькой девочке Ире Семенюк, которую похитили еще в
Что это за история? Действительно ли в советские годы такие страшные вещи творились в Тюмени? Журналисты 72.RU решили выяснить правду о маленькой Ире Семенюк и провели свое расследование.
Если вам на глаза никогда не попадалась эта история, то прочтите текст, завирусившийся по всему интернету. Нажмите на кнопку «Узнать», там мы разместили полный текст..
Исчезнувшая девочка Ира Семенюк
Случилось это в 70-е годы в Тюмени. Этот жуткий случай был засекречен и похоронен в архивах. Волна преступлений, прокатившаяся тогда по Тюмени, вызвала массовый шок, который сначала загнал в квартиры население почти целой области, а затем вывел людей на улицы и чуть не привел к антикоммунистическому перевороту...
За месяц в густонаселенном районе города исчезли 19 детей. Розыски милиции ни к чему не привели. В городе началась паника. Родители ни на шаг не отпускали детей от себя, многие дети не ходили в школы и детские сады. Сидела дома и Ирочка Семенюк двух лет от роду. Так получилось, что однажды отец девочки на своем «Москвиче» задавил у подъезда болонку, принадлежавшую семье молодых врачей, живущих над ними. Он предлагал соседям деньги, но те отказались. Через месяц внезапно исчезла Ирочка. Это был страшный удар для Семенюков, сделавших, казалось, всё для защиты своей дочери.
В милиции приняли заявление об исчезновении ребенка, не скрывая, однако, что найти ее надежды мало. Тем временем по ночам, а иногда и днем Семенюкам стали слышаться странные звуки, будто скулила собака. Зоя, так звали соседку сверху, извинилась и сказала, что они завели щенка, подрезали ему хвост, вот он и скулит... Петр Семенюк, как обычно, приехал перекусить домой, и первое, что ему бросилось в глаза, была вода, стекавшая на дорожку из-под двери ванной. Заливало сверху. Слышно было, как изводится соседский щенок. Когда пришедшие сантехники взломали дверь и открыли ванную комнату, на них бросилась посаженная на цепь... нет, не собака. Это была Ирочка. Отец сначала кинулся к ней, но не совладал с собой, выбежал вон из квартиры. Потом опять появился с перекошенным лицом и стал неистово целовать девочку — вернее, то, что от нее осталось: ножки — по коленки, а ручки по локти были отрезаны по всем правилам ампутации. Культи еще не совсем зажили, от бинта тянулись по полу ленточки крови и гноя. Девочка пыталась уйти на своей цепочке, поскальзывалась и, падая и ударяясь о ванну, издавала те самые звуки, которые Семенюки приняли за жалобный лай собаки. Язык у Иры тоже был вырезан. Взрослые мужчины не могли сдержать слез, глядя на полудевочку-полусобаку.
Особая группа задерживала врачей-садистов. Милиционеры едва сдерживали себя, чтобы не устроить самосуд. Один лейтенант, не выдержав, нанес несколько ударов преступнику в пах, и, если бы его не остановили, забил бы насмерть. Коллеги стали его удерживать. Воспользовавшись возникшей суматохой, арестованные мгновенно вытащили скальпели, которые они носили с собой (видимо, как раз на случай ареста), и нанесли себе точные, профессионально рассчитанные удары. Оба палача рухнули на пол без признаков жизни. Врач скорой помощи констатировал смерть. Кроме Иры Семенюк (точнее, того, что от нее осталось) нашелся только Илюша Монин четырех лет. Его обнаружили недалеко от Тюмени. По грязным одеялам по полу ползало существо, в котором не сразу можно было признать человека: голова с пустыми фиолетовыми глазницами, обрубок туловища и всего одна рука, с помощью которой Илюша передвигался от валявшегося в углу хламья к алюминиевой миске с кислым молоком, облепленной множеством тараканов...
Первым делом мы обратились в архивы газет и правоохранительным органам, которые, если это зверское преступление и правда было, должны знать о случившемся. Но материалы по делу с Ирочкой Семенюк нигде не нашли. Неужели их действительно засекретили из-за нечеловеческой жестокости преступников? Ищем правду дальше...
Тюменские врачи-садисты — правда или вымысел?
В этой непростой задаче нам помог Олег Архипов — известный писатель и исследователь. Автор книги «Криминальный капкан» много лет работал с тюменскими уголовными делами разных лет, но с такой жестокостью, описанной в истории с Ирой Семенюк, ни разу не сталкивался. А потому Олег Николаевич сразу решил, что завирусившийся текст — фейк. И вот почему.
— Можно с уверенностью сказать, что это мифотворчество с первой и до последней строки. Доказательством тому является именно эмоциональный оттенок в тексте, а не какой-либо документальный источник. Кроме того, в этой байке присутствует целый ряд нелогичных моментов. Например, про то, как эти «врачи-садисты» в домашних условиях провели сложнейшую операцию, которую просто не совершить на дому. А как вам момент про попытку задержания этих маньяков? Они достали скальпель из кармана и моментально хладнокровно покончили жизнь самоубийством. Выходит, что они всегда с собой носили скальпели? А причем там история мальчика, про которого говорится в самом конце? Дело-то раскрыли? И как связуются все «девятнадцать» эпизодов между собой? Действовала одна банда или несколько групп злоумышленников? На эти вопросы нет никаких даже логических намеков. Все эти эмоциональные перегибы очень характерны «страшилкам», которые были популярны как раз в
Настоящее жуткое дело из Тюмени 70-х
Допустим, история с Ирой Семенюк — народное творчество. Но могло ли такое произойти по-настоящему или в ту эпоху преступлений с детьми не совершалось? Как бы не так. Опять же Олег Архипов вспоминает, как в
— В 70-х и 80-х годах двадцатого века умышленные убийства были вовсе не повседневностью. Над расследованием таких преступлений работали практически все следователи прокуратуры, другие дела приостанавливались. В приоритете было найти убийцу. Прокурор области на карандаше держал расследование каждого умышленного убийства. И если случались какие-то резонансные истории, то следователи работали по 13 часов в сутки. Но это было, скорее, редкостью. Например, в 80-х в Тюмени расследовали жуткое дело. Всё началось с находки в Ленинском районе: прохожие нашли сверток газеты «Правда», внутри которого была завернута часть трупа ребенка. Немного погодя в другом районе нашли второй фрагмент погибшей девочки. Началось серьезное расследование, на которое бросили все силы. В результате задержали розовощекого работника культуры. Это был этакий профессиональный массовик-затейник, который играл на баяне для сотрудников судостроительного завода. По нему раскрыли несколько эпизодов. Один из которых — это преступление, совершенное за 23 года до этого в Тобольске. Этот убийца и насильник был приговорен к высшей мере наказания. Неординарные криминальные эпизоды происходили и в то время. Но историй с орудующими «врачами-садистами» в Тюмени мои эксперты — ветераны прокуратуры и правоохранительных органов — не подтверждают. Не видел я никаких даже косвенных ссылок на подобное дело и в архивном направлении при работе с разнообразными источниками. Описанные в страшилке события чудовищные и не знать про них сотрудники силовых структур просто не могли.
Откуда взялась Ира Семенюк
Откуда же взялась эта история про Иру Семенюк в интернете. Сейчас, если смотреть на статистику поисковых систем, запрос с именем девочки и врачами-садистами один из самых популярных. Люди активно ищут подробности истории или пытаются проверить ее правдивость. Но если одни только читают байку, то другие ее распространяют в Сети, выдавая за реальный случай.
Кто же пустил интернет-утку? Как удалось выяснить 72.RU, этот текст практически слово в слово гуляет в Сети с 2009 года. Меняются только имена детей, названия регионов и иногда породы щенков (с гибели которых всегда и начинается повествование). Например, в Мурманске похищенную девочку зовут Анна Сидорчук и она чуть старше вымышленной тюменки, а задавленная собака — такса. В Подмосковном городке говорится о гибели кусачей, но любимой врачами болонке.
А иногда авторы этих страшилок и вовсе не конкретизируют город, где произошло преступление, а также умалчивают имена действующих лиц. Так, например, поступил Александр Ермаков. Он еще в 2013 году в своем ЖЖ разместил текст под названием «Страшная месть хирурга». Описанные там события почти такие же, как и в истории с Ирой Семенюк и Анной Сидорчук, добавлены лишь несколько деталей для устрашения. Мы связались с автором поста. Он подтвердил, что текст — не более чем легенда.
— Про «месть хирурга» — это городская легенда