В центре Новосибирска устанавливают новогоднюю елку — где она находится

В Новосибирске начали устанавливать новогоднюю елку. Снимок праздничной ели сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Она находится посреди ресторанного дворика за гостиницей «Центральная».
Судя по фотографии, сейчас на площадке ведется установка новогодней ели.
НГС обратился к вице-мэру Анне Терешковой с просьбой уточнить, когда в Новосибирске планируется открыть городские елки и праздничные локации, в том числе улицу Ленина.
В 2023 году в Новосибирске перекроют часть улицы Ленина для подготовки к Новому году. Движение планируется ограничить с 17 ноября этого года по 1 февраля 2024 года.