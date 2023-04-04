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Посреди ресторанного дворика за гостиницей «Центральная» начались строительные работы. Что там появится

Этим летом площадку стритфуда на Ленина обновят тремя способами

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На заднем плане виднеются два фудтрака, их количество вскоре вырастет в разы

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Посреди ресторанного дворика за гостиницей «Центральная» в Новосибирске 4 апреля начались строительные работы.

Совладелец бара «Инсайдер» (одно из заведений в дворике) Игорь Каменев рассказал НГС о том, какие обновления ждут площадку уличной еды в ближайшее время.

— На фото — строительство новой сцены, курированием которого занимается наша команда. Сцена будет двухэтажной. Этим летом мы запланировали множество фестивалей и выступлений. А на месте неодушевленного контактного зоопарка, с которым мы экспериментировали в минувшем году, появится дополнительный летний бар. Кто будет его оператором, пока неизвестно, — сообщил Каменев.

Ресторатор добавил, что в ресторанном дворике вскоре резко увеличится количество фуд-траков (автомобилей, из которых продается еда).

— Этих фуд-траков вскоре будет много, около десяти. Еда там будет совершенно разная. Вот такие три важных обновлений мы запланировали для немедленной реализации этой весной, — добавил Игорь Каменев.

В конце марта в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» в Новосибирске заработала точка по продаже пончиков. Пончики стоят до 360 рублей за штуку, но покупателей это не останавливает — они готовы стоять за ними в очереди.

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Ресторанный дворикУличная едаСтритфуд
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