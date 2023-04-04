Посреди ресторанного дворика за гостиницей «Центральная» начались строительные работы. Что там появится

— На фото — строительство новой сцены, курированием которого занимается наша команда. Сцена будет двухэтажной. Этим летом мы запланировали множество фестивалей и выступлений. А на месте неодушевленного контактного зоопарка, с которым мы экспериментировали в минувшем году, появится дополнительный летний бар. Кто будет его оператором, пока неизвестно, — сообщил Каменев.

