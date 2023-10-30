Скончалась судья Новосибирского районного суда Елена Егорова — какие известные дела она рассматривала

В минувшую пятницу, 27 октября, новосибирцы простились с судьей Новосибирского районного суда Еленой Егоровой, которая скончалась на прошлой неделе. Ее смерть корреспонденту НГС подтвердили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.
Елена Егорова была выпускницей юридического факультета Томского государственного университета (ТГУ). В 2010 году указом президента РФ она была назначена судьей в Новосибирский районный суд. Егорова специализировалась на уголовных делах.
Например, по информации сайта суда, она участвовала в рассмотрении дела по обвинению оперативника уголовного розыска Алексея Якимовича, который вынуждал задержанных писать явки с повинной по преступлениям, которые они не совершали.
Еще одно громкое дело с участием Егоровой — о взятке замначальника отдела полиции «Верх-Тулинский» Олегу Юферову, который, как передавал ТАСС, потребовал с коммерсанта новогоднюю елку за разрешение торговать пиротехникой в поселке.
Елена Егорова также поставила точку в деле о гибели экс-депутата горсовета Ивана Митряшина. Он скончался после тяжелого ножевого ранения, которое получил в потасовке с отцом своей сожительницы.
Наконец, одно из последних уголовных дел в практике Егоровой было дело о торговле оружием, в котором обвинили новосибирского коллекционера антиквариата Александра Ташлыкова. Решение принято не было, поэтому дело будет отправлено на новое рассмотрение.