Убийца бывшего депутата Горсовета получил 8,5 лет колонии
Адвокат подсудимого будет обжаловать приговор
Новосибирский районный суд вынес приговор Александру Данилову. Мужчину признали виновным в убийстве экс-депутата Горсовета Ивана Митряшина.
Адвокат подсудимого Валерий Молодцев сообщил НГС, что Александру Данилову дали 8,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить матери Ивана Митряшина около 1,2 миллиона рублей компенсации.
Данилова осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), адвокат намерен обжаловать приговор.
О гибели Ивана Митряшина стало известно 11 мая. Тогда появилась информация, что его зарезали в пьяной драке, однако бывший тесть экс-депутата Николай Мочалин это опроверг. Позже выяснилось, что вечером 10 мая 2021 года экс-депутат приехал к родителям своей бывшей девушки в ДНП «Бердский перекат». Там у Митряшина возник конфликт с 50-летним отцом девушки Александром Даниловым. Согласно материалам дела, Данилов нанес Митряшину удары в голову и туловище, а затем взял нож и стал бить им жертву по ногам. Потерпевшего доставили в больницу, где скончался.
При этом соседи и знакомые Александра Данилова охарактеризовали его как спокойного и неконфликтного человека.
Корреспонденты НГС выяснили про задержанного по подозрению в убийстве и побывали в ДНП «Бердский перекат», где случилась трагедия. А также рассказали, чем занимался в последние годы Иван Митряшин и что произошло той ночью в загородном доме.
Иван Митряшин родился в 1975 году, окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «финансовый менеджмент». В апреле 1994 года приступил к работе в должности директора по коммерции ТОО «Лаир». Являлся одним из создателей общественной организации «Клуб избирателей Мочалина Н.А.».
В 2005 году Митряшин стал депутатом городского совета, в 2010-ом переизбрался. Входил во фракцию «Единая Россия». В июне 2012 года мэр Владимир Городецкий назначил его начальником ГУБО. После этого на довыборах в горсовет по его округу мандат получила его же бывшая жена и дочь депутата Николая Мочалина Екатерина Митряшина.
В 2013 году Митряшина уволили из ГУБО из-за недопустимых комментариев в адрес жителей Железнодорожного района, возмутившихся рубкой елей в сквере управления ЗСЖД по Вокзальной магистрали. Тогда Иван Митряшин заявлял журналистам, что начавшаяся рубка жителей «вообще никак не касается».
По данным СПАРК-Интерфакс, Митряшин был одним из восьми совладельцев в некоммерческом партнерстве «Лодочная станция "Мерлин"». Вместе с ним долю в этой компании имеет бизнесмен и экс-депутат Александр Манцуров.