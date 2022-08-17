Убийца бывшего депутата Горсовета получил 8,5 лет колонии

О гибели Ивана Митряшина стало известно 11 мая. Тогда появилась информация, что его зарезали в пьяной драке, однако бывший тесть экс-депутата Николай Мочалин это опроверг. Позже выяснилось, что вечером 10 мая 2021 года экс-депутат приехал к родителям своей бывшей девушки в ДНП «Бердский перекат». Там у Митряшина возник конфликт с 50-летним отцом девушки Александром Даниловым. Согласно материалам дела, Данилов нанес Митряшину удары в голову и туловище, а затем взял нож и стал бить им жертву по ногам. Потерпевшего доставили в больницу, где скончался.