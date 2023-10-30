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ДК под Новосибирском задолжало за тепло около 14 миллионов рублей — артистам пришлось выступать в куртках и шапках

Теплоснабжение подключили лишь после погашения долга

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Зрители также сидят в зале в теплой одежде

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Стало известно, почему в рабочем поселке Краснообск в доме культуры «Дом ученых» во время концерта в середине октября не работало отопление. Как оказалось, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, которому принадлежит здание, задолжало АО «Энергетик» более 13,8 миллиона рублей.

— Из-за задолженности СФНЦА РАН перед АО «Энергетик» подача тепла не производилась. 13 октября СФНЦА РАН погасил основную задолженность АО «Энергетик» в размере 13 505 307,29, а 17 октября был погашен остаток в размере 305 726,31 рублей, — сообщили НГС в СФНЦА РАН.

23 октября энергетики подключили «Дом ученых» к теплоснабжению.

Ранее артистам квартета Шаромова пришлось выйти на сцену в теплых куртках и шапках из-за того, что в здании не было отопления. Зрителям также пришлось сидеть в зале в верхней одежде.

Ранее в Новосибирском театре оперы и балета представили главного дирижера. Должность занял Михаил Татарников.

ОтоплениеДом ученыхКраснообск
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