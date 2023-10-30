ДК под Новосибирском задолжало за тепло около 14 миллионов рублей — артистам пришлось выступать в куртках и шапках

Стало известно, почему в рабочем поселке Краснообск в доме культуры «Дом ученых» во время концерта в середине октября не работало отопление. Как оказалось, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, которому принадлежит здание, задолжало АО «Энергетик» более 13,8 миллиона рублей.
— Из-за задолженности СФНЦА РАН перед АО «Энергетик» подача тепла не производилась. 13 октября СФНЦА РАН погасил основную задолженность АО «Энергетик» в размере
23 октября энергетики подключили «Дом ученых» к теплоснабжению.
Ранее артистам квартета Шаромова пришлось выйти на сцену в теплых куртках и шапках из-за того, что в здании не было отопления. Зрителям также пришлось сидеть в зале в верхней одежде.
Ранее в Новосибирском театре оперы и балета представили главного дирижера. Должность занял Михаил Татарников.