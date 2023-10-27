Кома, ИВЛ, операция: вспоминаем историю умершего музыканта Артёма Гейко — когда-то он пережил жестокое избиение

В Новосибирске 26 октября умер 25-летний репер Артём Гейко. В 2019 году, когда парню было 20 лет, его жестоко избили, после этого он впал в кому. Шансы выжить были невелики, Артём два месяца не мог дышать самостоятельно. Тогда парню удалось вернуться к жизни. Накануне стало известно, что его не стало. В память об Артёме рассказываем, как ему удалось встать на ноги, заняться любимым делом и найти любовь.
Двое мужчин напали на Артёма в марте 2019 года. Мать парня, Наталья Сентебова, возвращалась с работы и увидела, как сына увозят на скорой.
— Я думала, что его вообще убили. Кусочек увидела, когда его выносили. Страшно видеть своего ребенка таким, очень страшно. Сначала его ввели в искусственную кому, а потом он перестал дышать. На ИВЛ Артём был около двух месяцев, — рассказывала женщина редакции НГС в 2021 году.
Артём начал дышать сам в День Победы, 9 Мая. Врачи позвонили матери и рассказали, что парня можно забирать домой. За время, проведенное на ИВЛ, парень сильно похудел. Артём был весь в трубках, не видел, не мог говорить, левая рука была прикована к телу, стопы и пальцы деформированы.
Со временем Артёму становилось лучше. До нападения парень занимался спортом и альпинизмом, первым забрался на Бугринский мост, писал и читал рэп, выступал на концертах. Когда Артёму стало лучше, он снова стал записывать песни. А еще он познакомился с девушкой.
— Я написал ей сообщение: «Я попросил Google найти мне самую красивую девушку на свете. И он нашел тебя. Познакомимся?» 27 декабря написал, что она станет моей девушкой, а 1 января — стала, — рассказывал Артём.
Прощание с Артёмом состоится 28 октября. Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким.
В 2022 году Артём участвовал в «Народной премии НГС». На сцене директор новосибирской школы № 82 Елена Минаева предложила парню приехать на студию звукозаписи в школе, чтобы записать трек.