Кома, ИВЛ, операция: вспоминаем историю умершего музыканта Артёма Гейко — когда-то он пережил жестокое избиение

Двое мужчин напали на Артёма в марте 2019 года. Мать парня, Наталья Сентебова, возвращалась с работы и увидела, как сына увозят на скорой.



— Я думала, что его вообще убили. Кусочек увидела, когда его выносили. Страшно видеть своего ребенка таким, очень страшно. Сначала его ввели в искусственную кому, а потом он перестал дышать. На ИВЛ Артём был около двух месяцев, — рассказывала женщина редакции НГС в 2021 году.



Артём начал дышать сам в День Победы, 9 Мая. Врачи позвонили матери и рассказали, что парня можно забирать домой. За время, проведенное на ИВЛ, парень сильно похудел. Артём был весь в трубках, не видел, не мог говорить, левая рука была прикована к телу, стопы и пальцы деформированы.