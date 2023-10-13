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«Есть еще несколько дней»: мэр надеется, что работы в Первомайском сквере скоро завершат

Анатолий Локоть отметил, что необходимо завершить работы, пока на улице еще сухо

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Мэр несколько раз торопил строителей

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть надеется, что работы в Первомайском сквере завершат до конца октября. Об этом он сообщил сегодня, 13 октября, на еженедельной встрече с журналистами.

— Окончание работ по контракту — конец октября. Ставили задачу, чтобы основные работы были завершены к 15 октября, исходя из погодных условий. Пока погода сухая, есть несколько дней, чтобы завершить работы. Мы рассчитываем на то, что подрядчики выполнят обязательства по контракту, — сообщил мэр.

Реконструкцию сквера начали летом. Специалисты решили восстановить исторический облик зеленой зоны 1930-х годов, но с применением современных технологий. Подрядчик обещал завершить основные работы к концу сентября и даже надеялся, что сквер получится благоустроить раньше.

В начале сентября мэр Анатолий Локоть побывал на площадке и в очередной раз поторопил строителей. Он хотел, чтобы в октябре можно было пройти по зеленой зоне.

Вечером 1 октября в сквере заметили горожан, которые гуляют в зеленой зоне среди строительных материалов.

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Скверы и паркиПервомайский скверМэр НовосибирскаАнатолий ЛокотьРаботы
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