«Есть еще несколько дней»: мэр надеется, что работы в Первомайском сквере скоро завершат

— Окончание работ по контракту — конец октября. Ставили задачу, чтобы основные работы были завершены к 15 октября, исходя из погодных условий. Пока погода сухая, есть несколько дней, чтобы завершить работы. Мы рассчитываем на то, что подрядчики выполнят обязательства по контракту, — сообщил мэр.