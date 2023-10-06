+20 градусов и почти никаких осадков. Новосибирцев снова ждут теплые деньки

В Новосибирске и НСО тепло задержится на предстоящие выходные. Как сообщили НГС в региональном Гидрометцентре, синоптики прогнозируют в области практически полное отсутствие осадков и температуру до +20.
В ночи на 7 и 8 октября в Новосибирске вероятны
Ночью 9 октября возможны
— Сохраняется хорошая, устойчиво теплая погода, — прокомментировали нам в Гидрометцентре.
Погода в Новосибирской области
Ночами 7 и 8 октября в НСО ожидаются
Ночью 9 октября в регионе градусник покажет
Кстати, синоптики также рассказали, когда в Новосибирске выпадет первый снег. Спойлер: время погреться на солнышке еще есть.