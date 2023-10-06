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+20 градусов и почти никаких осадков. Новосибирцев снова ждут теплые деньки

Осадки возможны только в один из выходных

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Теплая погода без осадков продержится в Новосибирске все выходные, обещают в региональном Гидрометцентре

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В Новосибирске и НСО тепло задержится на предстоящие выходные. Как сообщили НГС в региональном Гидрометцентре, синоптики прогнозируют в области практически полное отсутствие осадков и температуру до +20.

В ночи на 7 и 8 октября в Новосибирске вероятны +5… +7 градусов. Днем в субботу и воскресенье установятся +16… +18 градусов. Ветер будет южный, скоростью 3–8 м/с.

Ночью 9 октября возможны +7… +9, а днем +15… +17 градусов. Все три дня, включая понедельник, пройдут без осадков.

— Сохраняется хорошая, устойчиво теплая погода, — прокомментировали нам в Гидрометцентре.

Погода в Новосибирской области

Ночами 7 и 8 октября в НСО ожидаются +3... +8, местами до -2 градусов. Днем потеплеет до +15... +20 градусов.

Ночью 9 октября в регионе градусник покажет +4… +9, а днем +14… +19 градусов. В эти сутки прогнозируют небольшие дожди. Ветер будет юго-западный. Ночью его скорость достигнет 3–8 м/с, днем — 5–10 м/с, местами порывы усилятся до 15 м/с.

Кстати, синоптики также рассказали, когда в Новосибирске выпадет первый снег. Спойлер: время погреться на солнышке еще есть.

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