«Можно красиво подарить Чику»: власти обсуждают перенос памятника Александру III — его может сменить масштабный монумент

Конечно, жаль, что когда в 2012 году устанавливали памятник Александру III, ещё не знали, через два года он «накроется» если не медным тазом, то мостом. Планирование в большом долгу. Переносить теперь его или нет — решать руководству области. Но первое, что хочется — оставить его на месте, чтобы каждому видна была безалаберность нашего градостроения, создавшая этот «замечательный» ансамбль, включающий ещё и знаменитый «горб» (развязку на площади Будагова. — Прим. ред.).



После возведения следующего нашего монумента, возможно, в нём и необходимость отпадёт. В частности, мы сможем красиво подарить памятник, например, Чику, который, как известно, назван в честь Чрезвычайной Императорской Комиссии. Если жалко дарить, этот памятник будет уместен и на привокзальной площади (хотя там много вопросов технических) — ведь, как известно, строительство станции «Обь» началось ещё в 1892 году, на год раньше прибытия рабочих для возведения железнодорожного моста через Обь. И именно Александр III юридически, законодательно «открыл дорогу» нашему городу, подписав 8 мая 1892 года постановление Кабинета министров Российской империи: «Утвердить направление Западно-Сибирской железной дороги от Челябинска на города: Курган, Петропавловск, Омск, Каинск, с переходом р. Оби у села Кривощекова до станции Почитанской, Средне-Сибирской железной дороги, в обход гор. Томска». Согласно ему в этом году нашему городу исполнился 131 год.

