«Можно красиво подарить Чику»: власти обсуждают перенос памятника Александру III — его может сменить масштабный монумент

Строительство четвёртого моста постепенно идёт к завершению, и теперь перед городом встают новые вопросы. В частности, благоустройства парка, где несколько лет был развернут строительный городок, и будущего памятника Александру III, который оказался зажат со всех сторон и потерял былое величие. В конце сентября этот вопрос подняли на Художественном совете в мэрии Новосибирска. Краевед и научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев тогда выступил с докладом о перспективах переноса памятника и создания нового монумента в парке. Своими рассуждениями он поделился с НГС — публикуем их от первого лица.
Конечно, жаль, что когда в 2012 году устанавливали памятник Александру III, ещё не знали, через два года он «накроется» если не медным тазом, то мостом. Планирование в большом долгу. Переносить теперь его или нет — решать руководству области. Но первое, что хочется — оставить его на месте, чтобы каждому видна была безалаберность нашего градостроения, создавшая этот «замечательный» ансамбль, включающий ещё и знаменитый «горб» (развязку на площади Будагова. — Прим. ред.).
После возведения следующего нашего монумента, возможно, в нём и необходимость отпадёт. В частности, мы сможем красиво подарить памятник, например, Чику, который, как известно, назван в честь Чрезвычайной Императорской Комиссии. Если жалко дарить, этот памятник будет уместен и на привокзальной площади (хотя там много вопросов технических) — ведь, как известно, строительство станции «Обь» началось ещё в 1892 году, на год раньше прибытия рабочих для возведения железнодорожного моста через Обь. И именно Александр III юридически, законодательно «открыл дорогу» нашему городу, подписав 8 мая 1892 года постановление Кабинета министров Российской империи: «Утвердить направление Западно-Сибирской железной дороги от Челябинска на города: Курган, Петропавловск, Омск, Каинск, с переходом р. Оби у села Кривощекова до станции Почитанской, Средне-Сибирской железной дороги, в обход гор. Томска». Согласно ему в этом году нашему городу исполнился 131 год.
Интереснее другой вопрос — этот самый монумент отцам-основателям. Только давайте сразу уйдём от термина «отцы-основатели»: он достаточно расплывчат, да и отцы у нас другие. Лучше уж называть их просто «основателями».
Если Александра III мы переносим, то можно помечтать, что в парке «Городское начало» нужно возвести монумент персонам, причастных к «основоположению». Предложение создать на этом месте такой монумент я публиковал в газете «КП» ещё до постройки памятника Александру III, в 2011 году. За его основу можно взять классические монументы, как, например, в Новгороде и Питере.
В верхнем поясе центральной фигурой вполне уместно поставить законодателя — Александра III (Миротворца). Ниже, вторым рядом — скульптуры министров и изыскателей, причастных к «основоположению»: Николай II, Сергей Витте, Леопольд Николаи, Константин Михайловский, Викентий Роецкий, Николай Белелюбский. В этом же кольце могут быть первопроходчик-бык (здесь в средние века была скотская переправа) и кривощёковский крестьянин — может, даже со шрамом на щеке.
В барельефном поясе ниже — инженеры, строители и видные личности первых лет: Будагов с Березиным смотрят чертежи, супруги Козловы учат детей, Меженинов с Жандром что-нибудь делает со станцией Обь, Тихомиров с Линком — с храмом Александра Невского, Пеньковский и Хребтов «чертят» будущий город, в окружении врачей Игнатова и Востокова акушерка Вера Тюшкова держит на руках младенца, предлагает книги Николай Литвинов. Здесь же мастер Фролов, первый хлебопек Мошкин, мельники и заводчики. Их десятки. Фотографии большинства из них есть.
Конечно же, о каждом из этих людей нужно рассказывать. По QR-коду с телефона, буклетом или вживую.
Другой вариант, менее помпезный: развернуть тех же персон в длинную барельефную стену. Её, например, можно поставить в северной стороне парка со стороны железной дороги. Солнце с юга — прекрасное место для фотографий.
Конечно, это работа сложная и дорогая, здесь нужна федеральная поддержка. Знаю, что есть вопросы, а откуда же руководителям начинать празднование Дня города — памятник Тихомирову на Заельцовском кладбище не очень удобен. Но пока новый монумент не поспеет, для церемониала у нас есть и старая ферма моста, и контора инженера Будагова.
Только не нужно закладывать очередной памятный камень «Здесь будет…» — их, брошенных, в городе уже десятки. Достаточно установить в парке «Городское начало», на маршруте проведения экскурсий информационные щиты, где описать и нарисовать, что, зачем и почему.
А тем временем необходимо объявить городской, а может и всероссийский конкурс на проект монумента. Чтобы снова не опозориться с прямым копированием скульптором Щербаковым образа Александра III с картины Ильи Репина (который мы имеем на существующем памятнике), необходимо объявить открытый всероссийский конкурс на создание этого монумента. Наш город достоин оригинального монумента. Или нам этого не надо?
Летом в Новосибирске установили памятник Николаю Чудотворцу — монумент обсуждали с 2017 года, предполагаемое место установки меняли, да и сам памятник вызвал много споров.