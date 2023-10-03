Сохраняйте данные! Почта на домене @ngs.ru перестанет работать

Решение закрыть почтовый сервис связано в том числе с целью сосредоточить усилия на развитии технологий искусственного интеллекта в медиа.

— Долгое время Городские порталы поддерживали личные ящики на доменных именах порталов. Это было своеобразной городской почтовой службой и местным электронным адресом пользователя. С развитием функциональности популярных почтовых сервисов использование почтовых ящиков на этом доменном имени перестало быть востребованным. Сейчас только порядка 8% от зарегистрированных аккаунтов пользуются этой возможностью. В связи с этим мы решили прекратить поддержку сервиса, — объяснили решение в компании. — На сегодняшний день «Яндекс», Google, Mail.ru и другие компании предоставляют более широкие возможности использования почтовых сервисов. Предлагаем перевести свой ящик на их платформу в комфортные сроки.

