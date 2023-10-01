Гул, похожий на рев самолета, напугал новосибирцев возле ТЭЦ-2 — что это может быть

На ТЭЦ-2 в обед 1 октября стоит сильный гул, который пугает жителей Новосибирска. Публикуя видеозаписи в социальных сетях, они гадают о причинах рёва.
В прошлый раз громкий гул от ТЭЦ-2 новосибирцы слышали в сентябре 2022 года. В СГК тогда заявили следующее:
— Кратковременный шум — это следствие технологических операций, таких как сброс пара при растопке котла, прогрев паропроводов.
НГС запросил актуальную информацию о ТЭЦ-2 у Сибирской генерирующей компании.
— ТЭЦ-2 работает в штатном режиме. Сегодня станция проводила расконсервацию одного из котлов и настройку предохранительных клапанов — после капитального ремонта. Сожалеем, что технологический шум доставил неудобство, просим горожан не беспокоиться. По состоянию на 14:20 шум прекратили, — заявили НГС в СГК.
Перед наступлением морозов на других ТЭЦ Новосибирска тоже ожидается нечто подобное.