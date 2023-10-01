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СрочноЧто за гул стоял на левом берегу?
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Гул, похожий на рев самолета, напугал новосибирцев возле ТЭЦ-2 — что это может быть

Горожане гадают о причинах громкого звука

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Обычно гул на ТЭЦ связан с подключением дополнительного оборудования

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На ТЭЦ-2 в обед 1 октября стоит сильный гул, который пугает жителей Новосибирска. Публикуя видеозаписи в социальных сетях, они гадают о причинах рёва.

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Гул слышен издалека

Видео: «Инцидент-Новосибирск» / «ВКонтакте»

В прошлый раз громкий гул от ТЭЦ-2 новосибирцы слышали в сентябре 2022 года. В СГК тогда заявили следующее:

— Кратковременный шум — это следствие технологических операций, таких как сброс пара при растопке котла, прогрев паропроводов.

НГС запросил актуальную информацию о ТЭЦ-2 у Сибирской генерирующей компании.

— ТЭЦ-2 работает в штатном режиме. Сегодня станция проводила расконсервацию одного из котлов и настройку предохранительных клапанов — после капитального ремонта. Сожалеем, что технологический шум доставил неудобство, просим горожан не беспокоиться. По состоянию на 14:20 шум прекратили, — заявили НГС в СГК.

Перед наступлением морозов на других ТЭЦ Новосибирска тоже ожидается нечто подобное.

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