Стало известно, сколько домов подключили к отоплению в Новосибирске — кто попал в первые ряды

В Новосибирске 3 770 домов подключили к отоплению с начала отопительного сезона. Об этом 27 сентября на сессии Совета депутатов заявил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.
По его словам, 26% городских объектов уже подключены к отоплению. 2 402 из них — это жилые дома, 832 — сады, школы, вузы, колледжи и учреждения здравоохранения.
— Включаемся в несколько этапов. Сначала детские дошкольные учреждения, учреждения социальной сферы, больницы и так далее, а затем жилой фонд и прочее, — отметил Лузанов.
По постановлению мэра, отопительный сезон в Новосибирске начался 21 сентября. В СГК объяснили, почему нельзя включить отопление сразу во всех домах.