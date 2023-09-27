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Стало известно, сколько домов подключили к отоплению в Новосибирске — кто попал в первые ряды

Отопление уже появилось в некоторых жилых домах, детских садах, школах, вузах и больницах

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В Новосибирске больше 3 тысяч домов уже подключили к отоплению

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В Новосибирске 3 770 домов подключили к отоплению с начала отопительного сезона. Об этом 27 сентября на сессии Совета депутатов заявил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

По его словам, 26% городских объектов уже подключены к отоплению. 2 402 из них — это жилые дома, 832 — сады, школы, вузы, колледжи и учреждения здравоохранения.

— Включаемся в несколько этапов. Сначала детские дошкольные учреждения, учреждения социальной сферы, больницы и так далее, а затем жилой фонд и прочее, — отметил Лузанов.

По постановлению мэра, отопительный сезон в Новосибирске начался 21 сентября. В СГК объяснили, почему нельзя включить отопление сразу во всех домах.

НовостиНовосибирскОтоплениеСГК
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