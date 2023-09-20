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Первые дома в Новосибирске уже получили тепло. Почему нельзя сразу включить батареи во всем городе? Ответ СГК

Официальное начало отопительного сезона назначена на завтра, 21 сентября

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В Новосибирске подключение домов к отоплению начнется 21 сентября и пройдет в несколько этапов

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В Новосибирске подключение домов к отоплению пройдет в несколько этапов, и на его запуск не повлияют ремонтные работы на теплосетях. Об этом 20 сентября на пресс-конференции ТАСС заявил директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.

Несколько дней назад уже сообщалось о том, что начало отопительного сезона в Новосибирске запланировано на 21 сентября. Сроки утверждены постановлением мэра. Подключение пройдет в несколько этапов: в один день подключить к нему все объекты нельзя, так как это создаст сильное давление в насосном оборудовании.

— Прежде всего, 21–22 сентября будет запущено отопление в детских учреждениях (потом — в жилых и так далее) <…> Думаю, начало отопительного сезона мы пройдем в спокойном режиме и вовремя. График рассчитан на шесть дней, то есть в течение следующей недели запустим объекты, — рассказал директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.

Досрочно к отоплению были подключены 132 детских учреждений, 17 учреждений здравоохранения, 3 многоквартирных дома и 32 прочих объекта, в свою очередь, сообщил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

На данный момент в Новосибирске работают 23 котельных: 13 из них на угле, 10 — на газе.

По словам Рябенко, готовность Новосибирск на 100% готов к запуску отопления. Он назвал сроки завершения ремонта на теплотрассах. На некоторых улицах работы будут завершены не раньше октября.

— Пока на контроле остаются 3 улицы: Связистов, Выборная и Комбинатская. В первую очередь, из-за их протяженности и проведения масштабных работ. Ремонтные работы там планируется закончить в течение октября, но это не повлияет на запуск теплоснабжения, — уверяет директор Новосибирской теплосетевой компании.

При этом на следующей неделе планируется навести порядок и провести засыпку улиц Дачная, Революции (ее перекрывали, так как требовалась замена компенсатора на тепловой камере) и Петухова.

Улицу Революции перекрывали из-за дефекта на тепловой камере

Улицу Революции перекрывали из-за дефекта на тепловой камере

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9 сентября НГС рассказывал о том, что в Заельцовском районе не закончили вовремя ремонт теплотрассы. В СГК объяснили это.

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