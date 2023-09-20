Первые дома в Новосибирске уже получили тепло. Почему нельзя сразу включить батареи во всем городе? Ответ СГК

В Новосибирске подключение домов к отоплению пройдет в несколько этапов, и на его запуск не повлияют ремонтные работы на теплосетях. Об этом 20 сентября на пресс-конференции ТАСС заявил директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.
Несколько дней назад уже сообщалось о том, что начало отопительного сезона в Новосибирске запланировано на 21 сентября. Сроки утверждены постановлением мэра. Подключение пройдет в несколько этапов: в один день подключить к нему все объекты нельзя, так как это создаст сильное давление в насосном оборудовании.
— Прежде всего, 21–22 сентября будет запущено отопление в детских учреждениях (потом — в жилых и так далее) <…> Думаю, начало отопительного сезона мы пройдем в спокойном режиме и вовремя. График рассчитан на шесть дней, то есть в течение следующей недели запустим объекты, — рассказал директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.
Досрочно к отоплению были подключены 132 детских учреждений, 17 учреждений здравоохранения, 3 многоквартирных дома и 32 прочих объекта, в свою очередь, сообщил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.
На данный момент в Новосибирске работают 23 котельных: 13 из них на угле, 10 — на газе.
По словам Рябенко, готовность Новосибирск на 100% готов к запуску отопления. Он назвал сроки завершения ремонта на теплотрассах. На некоторых улицах работы будут завершены не раньше октября.
— Пока на контроле остаются 3 улицы: Связистов, Выборная и Комбинатская. В первую очередь, из-за их протяженности и проведения масштабных работ. Ремонтные работы там планируется закончить в течение октября, но это не повлияет на запуск теплоснабжения, — уверяет директор Новосибирской теплосетевой компании.
При этом на следующей неделе планируется навести порядок и провести засыпку улиц Дачная, Революции (ее перекрывали, так как требовалась замена компенсатора на тепловой камере) и Петухова.
9 сентября НГС рассказывал о том, что в Заельцовском районе не закончили вовремя ремонт теплотрассы. В СГК объяснили это.