Первые дома в Новосибирске уже получили тепло. Почему нельзя сразу включить батареи во всем городе? Ответ СГК

Несколько дней назад уже сообщалось о том, что начало отопительного сезона в Новосибирске запланировано на 21 сентября. Сроки утверждены постановлением мэра. Подключение пройдет в несколько этапов: в один день подключить к нему все объекты нельзя, так как это создаст сильное давление в насосном оборудовании.

