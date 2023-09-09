«Не пахнет завершением»: в Заельцовском районе не закончили вовремя ремонт теплотрассы — объяснение СГК

В Новосибирске на перекрестке Дачной и Перевозчиков не закончили вовремя ремонт тепловых камер. СГК должны были завершить работу на объекте 31 августа.
— Там еще даже не пахнет завершением. Кроме того, часть площадки со стороны улицы Вавилова даже не имеет нормального ограждения, и любой желающий, особенно любопытный ребенок, может подойти и к работающей технике, и к котловану, что может привести к трагедии, — написал в «АСТ-54» местный житель.
Как рассказали в пресс-службе СГК, ограждение в ближайшее время восстановят. Жалобу передали руководителю подрядной организации.
— Приносим извинения за эту ситуацию. Действительно, есть некоторое смещение вперед по срокам работ — оно возникло в связи с ожиданием выдачи разрешений на продолжение работ. В настоящее время подрядчик продолжает ремонт теплокамеры, — отметили в СГК.
Все работы вместе с благоустройством территории пообещали завершить до конца октября.
В Новосибирске продолжают реконструкцию Первомайского сквера в центре города. Вчера, 8 сентября, мэр Анатолий Локоть побывал на площадке и в очередной раз поторопил строителей.