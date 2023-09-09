«Не пахнет завершением»: в Заельцовском районе не закончили вовремя ремонт теплотрассы — объяснение СГК

В Новосибирске на перекрестке Дачной и Перевозчиков не закончили вовремя ремонт тепловых камер. СГК должны были завершить работу на объекте 31 августа.

— Там еще даже не пахнет завершением. Кроме того, часть площадки со стороны улицы Вавилова даже не имеет нормального ограждения, и любой желающий, особенно любопытный ребенок, может подойти и к работающей технике, и к котловану, что может привести к трагедии, — написал в «АСТ-54» местный житель.