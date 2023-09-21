Доски, сигнальные ленты и песок — что сейчас происходит в Нарымском сквере, где развернули ремонт

В Нарымском сквере Новосибирска продолжают ремонт. Днем 21 сентября корреспондент НГС посетила территорию. Работы ведут только в стороне Цирка — делают лестницы, пешеходные дорожки.
Часть тропинок перегораживают сигнальные ленты, но люди просто поднимают их и проходят внизу.
16 июня на портале Госзакупок МАУ «Горзеленхоз» выложил заявку по поиску подрядчика. Согласно документам, на ремонт запланировали потратить 103 млн рублей.
НГС отправил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, какие изменения ждут Нарымский сквер, что нового ожидается на территории и когда завершится ремонт.
В середине сентября неподалеку от Березовой рощи прохожие заметили дыру в плитке на тропинке. В мэрии рассказали, что «тоннель» появился в результате «несанкционированного разрытия», а виновников отыскать не смогли.