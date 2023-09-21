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Доски, сигнальные ленты и песок — что сейчас происходит в Нарымском сквере, где развернули ремонт

На работы планируют потратить свыше 100 млн рублей

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Ранее сроками окончания работ называли 15 октября. Произошли ли изменения, НГС уточнили в мэрии

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В Нарымском сквере Новосибирска продолжают ремонт. Днем 21 сентября корреспондент НГС посетила территорию. Работы ведут только в стороне Цирка — делают лестницы, пешеходные дорожки.

В сторону Цирка рабочие делают новые ступени

В сторону Цирка рабочие делают новые ступени

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Часть тропинок перегораживают сигнальные ленты, но люди просто поднимают их и проходят внизу.

Ленточками огородили небольшую территорию

Ленточками огородили небольшую территорию

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16 июня на портале Госзакупок МАУ «Горзеленхоз» выложил заявку по поиску подрядчика. Согласно документам, на ремонт запланировали потратить 103 млн рублей.

На тропинках лежат кирпичи и песок

На тропинках лежат кирпичи и песок

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НГС отправил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, какие изменения ждут Нарымский сквер, что нового ожидается на территории и когда завершится ремонт.

В сквере горожане продолжают заниматься аэробикой по утрам

В сквере горожане продолжают заниматься аэробикой по утрам

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В середине сентября неподалеку от Березовой рощи прохожие заметили дыру в плитке на тропинке. В мэрии рассказали, что «тоннель» появился в результате «несанкционированного разрытия», а виновников отыскать не смогли.

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