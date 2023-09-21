Неизвестные сломали тротуар у «Березовой рощи» в Новосибирске: дыру починили и не нашли виновников

Дыру в плитке на тротуаре у «Березовой рощи» 14 сентября могли пробить неизвестные вандалы. Рано утром в этот день прохожие заметили яму на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Красина.
«Неожиданно появился подземный пешеходный переход», — удивились тогда горожане в комментариях в телеграм-канале «Новосибирск №1».
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с вопросами, кто несет ответственность за ремонт, уточнила причины образования дыры. Как объяснили в пресс-службе, провала плитки не было.
— Произошло несанкционированное разрытие, виновник не установлен. Покрытие восстановили 15 сентября силами МКУ «Дзержинка», за которым закреплено содержание данной территории, — отметили в городской администрации.
В микрорайоне «Радужный каскад» новосибрцы бьют тревогу — уже несколько лет их дети вынуждены ходить в школу по опасному перекрестку. В мэрии ответили, на спорном участке улицы Горской прохожие имеют право прогуливаться прямо по проезжей части.