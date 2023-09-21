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Неизвестные сломали тротуар у «Березовой рощи» в Новосибирске: дыру починили и не нашли виновников

Плитку разбили в середине сентября

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Огромная дыра зияла на тротуаре и пугала прохожих

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Дыру в плитке на тротуаре у «Березовой рощи» 14 сентября могли пробить неизвестные вандалы. Рано утром в этот день прохожие заметили яму на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Красина.

«Неожиданно появился подземный пешеходный переход», — удивились тогда горожане в комментариях в телеграм-канале «Новосибирск №1».

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с вопросами, кто несет ответственность за ремонт, уточнила причины образования дыры. Как объяснили в пресс-службе, провала плитки не было.

— Произошло несанкционированное разрытие, виновник не установлен. Покрытие восстановили 15 сентября силами МКУ «Дзержинка», за которым закреплено содержание данной территории, — отметили в городской администрации.

В микрорайоне «Радужный каскад» новосибрцы бьют тревогу — уже несколько лет их дети вынуждены ходить в школу по опасному перекрестку. В мэрии ответили, на спорном участке улицы Горской прохожие имеют право прогуливаться прямо по проезжей части.

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ПлиткаТротуар провалилсяНовосибирскБерезовая рощаМэрия Новосибирска
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