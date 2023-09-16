Режим черного неба ввели в Новосибирске на ближайшие три дня

В Новосибирске объявили режим черного неба с 16 по 18 сентября. Об этом сообщили в городской мэрии.
— В Новосибирске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей. Он будет действовать с 10 часов 16 сентября до 18 часов 18 сентября, — сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска.
На сайте Западно-Сибирского УГМС указано, что на большей части Новосибирской области с 16 по 18 сентября «сохранится высокая пожароопасность (4 класса)». Режим черного неба также объялялся в Новосибирске 9 сентября. Горожане тогда наблюдали в небе смог и чувствовали запах гари.
Недавно новосибирские синоптики рассказали, что ожидают бабье лето в городе. Оно будет коротким, а температура может подняться до +25 градусов.