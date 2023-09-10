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«Пахло гарью, стоял смог»: в Новосибирске объявили режим черного неба

Запах жители города почувствовали вечером

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Город, по словам жителей, накрыл смог

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В Новосибирске объявили режим черного неба. Жители города почувствовали запах гари вечером 9 сентября, по их словам, на улице был дымный смог.

— Ужасно пахло гарью вечером и ночью, стоял смог над городом. Сначала показалось, что туман, но потом почувствовали запах, — сообщил читатель НГС.

По данным Западно-Сибирского УГМС, с 10:00 10 сентября до 18:00 11 сентября на территории города ожидают метеорологические условия, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосфере воздуха. Синоптики объявили первую степень опасности.

Недавно специалисты рассказали, что ожидают бабье лето в городе. Оно будет коротким, а температура может подняться до +25 градусов.

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