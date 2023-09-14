В Екатеринбурге встретили экипаж «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле

В Екатеринбург вернулись бортпроводники и пилоты «Уральских авиалиний», которые работали на рейсе из Сочи в Омск. Пилоты посадили Airbus А320 в поле под Новосибирском.
Часть экипажа прибыла домой 14 сентября. Коллег в Кольцово встретил и бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, которого все знают по фразе «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». В августе 2019 года Дмитрий работал на рейсе, севшем в кукурузном поле. Он вручил букет цветов Дарье Глушковой, передают наши коллеги из e1.ru. Старшая бортпроводница давала инструкции перед аварийной посадкой и поразила своей собранностью.
«Кукуруза пришла к пшенице», — шутят бортпроводники.
Напомним, аварийная посадка произошла 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находилось 167 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и 6 членов экипажа. Капитана воздушного судна уже допросили следователи. На время разбирательств весь экипаж отстранили от работы.
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