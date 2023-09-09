Более 18% за два дня: избирком закрыл участки на выборах губернатора НСО — сколько человек успело проголосовать

В Новосибирской области завершился второй день голосования на выборах губернатора региона. Избирательные участки закрылись для новосибирцев в 20:00 часов, за два дня в них проголосовали 385 554 человека.
— За два дня голосования явка составила 18,45%, проголосовали 385 554 избирателя, — сообщили в телеграм-канале Новосибирского облизбиркоме.
В сообщение приведено количество избирателей без учета дистанционного голосования. На портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием ЦИК России указано, что более 89 тысяч человек зарегистрировались для участия в выборах губернатора Новосибирской области по ДЭГу. Специалистами принято свыше 60 тысяч бюллетеней, что составляет 67% от общего количества участников.
Выборы губернатора Новосибирской области проходят 8, 9 и 10 сентября. В регионе открылись 1804 постоянных избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, явка в первый день голосования составила 10,08%. НГС вел онлайн-трансляцию первого дня голосования.