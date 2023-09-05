Откуда появился фейковый приказ о мобилизации 200 тысяч человек и будет ли новая волна призыва?

— Я общаюсь напрямую с командованием воинских частей, с командованием округов, ни о какой мобилизации речи не идет. Я думаю, украинская сторона разгоняет эти слухи для того, чтобы внести нервозность в ту ситуацию, которая сейчас складывается на фронте, и тем самым создать внутреннее напряжение в стране. У нас достаточно и контрактников, и добровольцев, и заключенные подписывают контракты. Я думаю, что на сегодняшний момент необходимости в мобилизации 200 тысяч человек просто нет, — отметил Иванов.