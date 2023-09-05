Откуда появился фейковый приказ о мобилизации 200 тысяч человек и будет ли новая волна призыва?

Депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов назвал якобы новый приказ о мобилизации, который распространяют в Сети, «украинским фейком». В поддельном документе за подписью министра обороны Сергея Шойгу представителям военкоматов приказывают организовать призыв на военную службу 200 тысяч человек в срок до 1 ноября 2023 года.
— Я общаюсь напрямую с командованием воинских частей, с командованием округов, ни о какой мобилизации речи не идет. Я думаю, украинская сторона разгоняет эти слухи для того, чтобы внести нервозность в ту ситуацию, которая сейчас складывается на фронте, и тем самым создать внутреннее напряжение в стране. У нас достаточно и контрактников, и добровольцев, и заключенные подписывают контракты. Я думаю, что на сегодняшний момент необходимости в мобилизации 200 тысяч человек просто нет, — отметил Иванов.
Депутат добавил, что указ президента о частичной мобилизации всё еще не прекратил своего действия. Чтобы возобновить призыв, достаточно распоряжения начальника генерального штаба Вооруженных Сил России, эту должность по-прежнему занимает Валерий Герасимов.
Депутат добавил, что указ президента о частичной мобилизации всё еще не прекратил своего действия. Чтобы возобновить призыв, достаточно распоряжения начальника генерального штаба Вооруженных Сил России, эту должность по-прежнему занимает Валерий Герасимов.
— Для того чтобы проводить дальше мобилизацию, моб. управление рассылает соответствующую директиву, и после этого уже военкоматы начинают работу. Какие-то там дополнительные приказы министра обороны вообще не нужны, иерархия не та. То есть всё это (мероприятия по мобилизации. — Прим. ред.) находится в компетенции начальника генерального штаба, — заключил Максим Иванов.
Ранее приказ называли фейком в военкомате и правительстве Челябинской области.
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Указ о частичной мобилизации был подписан президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года и продолжает действовать до сих пор. Но после набора запланированных 300 тысяч военнослужащих осенью прошлого года мобилизацию в России больше не проводили.
В этом году шло оформление военных контрактов на добровольной основе, и, по данным заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с начала года их подписало около 280 тысяч человек. В июне контракты подписывали до 1,4 тысячи человек в день.