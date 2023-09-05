По Сети гуляет некий «приказ о частичной мобилизации» с 11 сентября. Власти объяснили, что это фейк

В соцсетях получил распространение скан якобы изданного 4 сентября приказа «О дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации». В тексте есть ссылка на действующий указ президента от 21 сентября 2022 года о частичной мобилизации. Представителям военкоматов приказывают организовать призыв на военную службу 200 тысяч человек в срок до 1 ноября 2023 года . Дата вступления приказа в силу обозначена как 11 сентября 2023 года . Наши коллеги из 74.RU обратились в правительство Челябинской области, где существование такого приказа опровергли и назвали приведенный скан фейком. То же самое ответил военный комиссар региона Андрей Максуров, добавив, что такого приказа нет и быть не может. Это относится и к другим регионам страны.

