По Сети гуляет некий «приказ о частичной мобилизации» с 11 сентября. Власти объяснили, что это фейк

В соцсетях получил распространение скан якобы изданного
Указ о частичной мобилизации подписан президентом Владимиром Путиным
«Мы пошли другим путем»
Ранее слухи о новой волне мобилизации прокомментировал депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв:
— Слухи о мобилизации для чего? Для того, чтобы народ ходил, бурчал. Я язык сломал говорить — мы сегодня пошли другим путем. У нас стоит план: примерно
Он добавил, что массовая мобилизация влечет за собой давление на промышленный комплекс страны:
— Чтобы кого-то мобилизовать массово, нужно на них оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, еду и всё остальное. Толку мобилизовать людей, когда промышленный комплекс столько не даст? Есть уровень развития оборонно-промышленного комплекса. На май промышленность оборонная увеличила производство в среднем в семь раз. Президентом поставлена задача к концу года увеличить еще в два раза, то есть в
Что значат мобилизационные предписания
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Поводом для беспокойства стали повестки с требованием прийти в военкомат для вручения мобилизационного предписания, которые стали получать жители отдельных регионов. В военкоматах нашим журналистам объяснили, что получение мобилизационного предписания не означает скорой отправки граждан на СВО: по большей части, это сверка учетных данных и оценка имеющихся резервов. Тем не менее юрист Андрей Примак считает, что вклейка такого предписания делает человека участником «виртуальной команды», которая, в случае объявления всеобщей мобилизации, будет обязана явиться на сборные пункты, указанные в предписаниях.
Весной и летом