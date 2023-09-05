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Спецоперация на Украине

По Сети гуляет некий «приказ о частичной мобилизации» с 11 сентября. Власти объяснили, что это фейк

Никаких решений о возобновлении набора военнослужащих запаса не принято

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В соцсетях обсуждают реалистичность якобы изданного приказа о донаборе резервистов в рамках частичной мобилизации. Власти говорят, что это фейк

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В соцсетях получил распространение скан якобы изданного 4 сентября приказа «О дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации». В тексте есть ссылка на действующий указ президента от 21 сентября 2022 года о частичной мобилизации. Представителям военкоматов приказывают организовать призыв на военную службу 200 тысяч человек в срок до 1 ноября 2023 года. Дата вступления приказа в силу обозначена как 11 сентября 2023 года. Наши коллеги из 74.RU обратились в правительство Челябинской области, где существование такого приказа опровергли и назвали приведенный скан фейком. То же самое ответил военный комиссар региона Андрей Максуров, добавив, что такого приказа нет и быть не может. Это относится и к другим регионам страны.

Скан фейкового приказа о донаборе военнослужащих в рамках частичной мобилизации

Скан фейкового приказа о донаборе военнослужащих в рамках частичной мобилизации

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Указ о частичной мобилизации подписан президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года и продолжает действовать до сих пор. Но после набора запланированных 300 тысяч военнослужащих осенью прошлого года обязательной мобилизации в России больше не проводили. В течение 2023 года шло оформление военных контрактов на добровольной основе, и, по данным заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с начала года их подписало около 280 тысяч человек. В июне контракты подписывало до 1,4 тысячи в день.

«Мы пошли другим путем»

Ранее слухи о новой волне мобилизации прокомментировал депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв:

— Слухи о мобилизации для чего? Для того, чтобы народ ходил, бурчал. Я язык сломал говорить — мы сегодня пошли другим путем. У нас стоит план: примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет <...>, зарплата и социальные гарантии там довольно серьезные. <...> Люди идут.

Он добавил, что массовая мобилизация влечет за собой давление на промышленный комплекс страны:

— Чтобы кого-то мобилизовать массово, нужно на них оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, еду и всё остальное. Толку мобилизовать людей, когда промышленный комплекс столько не даст? Есть уровень развития оборонно-промышленного комплекса. На май промышленность оборонная увеличила производство в среднем в семь раз. Президентом поставлена задача к концу года увеличить еще в два раза, то есть в 14 раз от начальной точки. Дмитрий Анатольевич Медведев неделю назад прокомментировал, что сегодня выпуск оборонной продукции превышает потребности той группировки, которая есть. Вспоминаем контрактников — нужно формировать резервы. С наращиванием военнослужащих по контракту наращивается выпуск оборонно-промышленного комплекса. Больше не надо.

Что значат мобилизационные предписания

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Поводом для беспокойства стали повестки с требованием прийти в военкомат для вручения мобилизационного предписания, которые стали получать жители отдельных регионов. В военкоматах нашим журналистам объяснили, что получение мобилизационного предписания не означает скорой отправки граждан на СВО: по большей части, это сверка учетных данных и оценка имеющихся резервов. Тем не менее юрист Андрей Примак считает, что вклейка такого предписания делает человека участником «виртуальной команды», которая, в случае объявления всеобщей мобилизации, будет обязана явиться на сборные пункты, указанные в предписаниях.

Весной и летом 2023 года Госдума приняла ряд поправок, серьезно ужесточающих наказание за неявку в военкомат по повестке (неважно, для уточнения данных, призыва на срочную службу или мобилизации). Так, штраф за отказ посетить военкомат с 1 октября вырастет до 30 тысяч рублей, а отдельные наказания предусмотрены для работодателей за помехи призыву. Система электронных повесток сделает ненужным личное вручение повестки: военнообязанный будет считаться получившим повестку через семь дней после внесения ее в специальный реестр или в день ее появления в личном кабинете на «Госуслугах». После этого у него остается 20 дней на то, чтобы явиться в военкомат. За отказ сделать это, помимо штрафа, предусмотрены и другие наказания, например, запрет водить автомобиль.

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