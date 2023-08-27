Тепло и облачно. Какой день в Новосибирске станет самым жарким на следующей неделе — прогноз погоды

В Новосибирске на следующей неделе ожидается теплая погода. По информации синоптиков, температура воздуха в самый жаркий день составит +27 градусов, почти всю неделю в городе будет облачно с прояснениями. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды.
Как сообщает сервис Gismeteo, почти все неделю в Новосибирске будет облачно, температура воздуха составит от +21 до +27 градусов. Осадки ожидаются 28 августа и 1 сентября, в эти дни столбик термометра будет держаться на отметке +22 градуса. Небольшие дожди также прогнозируются 2 и 3 сентября. Самыми теплыми днями станут 30 и 31 августа. Воздух прогреется до +24 и +27 градусов соответственно. В среду, 30 августа, в городе будет ясно и без осадков.
Сервис «Яндекс. Погода» уточняет, что 30 и 31 августа в Новосибирске температура воздуха составит +26 градусов. 28 и 29 августа столбик термометра будет держаться на отметке +23 градуса, в эти дни в городе прогнозируются небольшие дожди. 1, 2 и 3 сентября в Новосибирске дневная температура воздуха составит от +20 до +22 градуса, будет облачно с прояснениями.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в понедельник, 28 августа, в Новосибирской области прогнозируются местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до +19…+24, местами до +29 градусов. Ветер восточный, его скорость составит 3–8 м/c, местами порывы до 13 метров в секунду. В ночь с 28 на 29 августа столбик термометра в регионе опустится до отметки +11…+16 градусов, днем температура воздуха составит +20…+25 градусов. В области также ожидаются местами кратковременные дожди и грозы.
Ранее синоптики сообщили, какая погода ожидает жителей Новосибирска в сентябре. По их данным, в городе установится облачная и дождливая погода, температура воздуха будет опускаться.