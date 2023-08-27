Тепло и облачно. Какой день в Новосибирске станет самым жарким на следующей неделе — прогноз погоды

Как сообщает сервис Gismeteo, почти все неделю в Новосибирске будет облачно, температура воздуха составит от +21 до +27 градусов. Осадки ожидаются 28 августа и 1 сентября, в эти дни столбик термометра будет держаться на отметке +22 градуса. Небольшие дожди также прогнозируются 2 и 3 сентября. Самыми теплыми днями станут 30 и 31 августа. Воздух прогреется до +24 и +27 градусов соответственно. В среду, 30 августа, в городе будет ясно и без осадков.