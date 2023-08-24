Возле «Победы» собрались десятки сотрудников МЧС — зачем они туда пришли

В Новосибирске сегодня, 24 августа, утром перед кинотеатром «Победа» собрались десятки сотрудников МЧС в форме. Об этом сообщил читатель НГС в редакцию.
— Перед кинотеатром «Победа» сделаны фото. Молодые люди в форме, тут минимум человек 50, — написал читатель НГС.
Как сообщили в кинотеатре «Победа», сегодня там проходит закрытое мероприятие и сотрудники смотрят фильм. В МЧС сообщили следующее:
— В «Победе» в рамках празднования Дня российского флага прошла встреча с сенатором Александром Карелиным. На ней наградили сотрудников МЧС. Закончилась встреча просмотром фильма, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Недавно сотрудники МЧС принимали участие в учениях, которые проводила ФСБ в Искитиме.