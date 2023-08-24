freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 94.44
eur 102.25
Тема дняЧто происходит на месте крушения самолета
Все новости
Все новости

Возле «Победы» собрались десятки сотрудников МЧС — зачем они туда пришли

Молодые люди были замечены у кинотеатра «Победа»

751

Фото были сделаны около 11 утра

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 24 августа, утром перед кинотеатром «Победа» собрались десятки сотрудников МЧС в форме. Об этом сообщил читатель НГС в редакцию.

— Перед кинотеатром «Победа» сделаны фото. Молодые люди в форме, тут минимум человек 50, — написал читатель НГС.

На парковке стоял автомобиль МЧС

На парковке стоял автомобиль МЧС

Поделиться

Как сообщили в кинотеатре «Победа», сегодня там проходит закрытое мероприятие и сотрудники смотрят фильм. В МЧС сообщили следующее:

— В «Победе» в рамках празднования Дня российского флага прошла встреча с сенатором Александром Карелиным. На ней наградили сотрудников МЧС. Закончилась встреча просмотром фильма, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Недавно сотрудники МЧС принимали участие в учениях, которые проводила ФСБ в Искитиме.

МЧСПобедаФотоНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter