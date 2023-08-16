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С вертолетом и МЧС: десятки силовиков провели учения по предотвращению теракта в автобусе — фото с места

Мероприятие проходило в Искитиме

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Силовики из разных ведомств проводили учения в Исктимском районе

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В Новосибирской области ФСБ провели учения по предотвращению теракта в автобусе.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ, учения проведены в Искитиме совместно с Пограничным управлением ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ ФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии. Также в учениях принимали участие отдел полиции «Искитимский» и администрация Искитимского района.

На учениях был вертолет

На учениях был вертолет

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— Силами оперативного штаба в Новосибирской области в соответствии с задачами Национального антитеррористического комитета проведено учение «Циклон» по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий на объектах транспортной инфраструктуры и междугородного автобусного сообщения, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

В учениях принимали участие сотрудники МЧС

В учениях принимали участие сотрудники МЧС

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Участники учений отработали алгоритм реагирования различных структур при проверке информации об угрозе совершения теракта в отношении граждан, при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении взрывоопасных предметов и опасных веществ.

В марте под Новосибирском прошла первая тренировка десантников-пожарных перед сезоном лесных пожаров. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на учениях.

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