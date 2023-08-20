Жара до 28 градусов и дожди: какой видят предстоящую неделю в Новосибирске сервисы прогноза погоды

«Яндекс.Погода» выдает схожий прогноз погоды в Новосибирске в плане температурных колебаний, однако этот сервис видит предстоящую неделю более облачной, а в пятницу ожидает грозу.



Ранее мы рассказали о погоде на эти выходные.