Жара до 28 градусов и дожди: какой видят предстоящую неделю в Новосибирске сервисы прогноза погоды

Предстоящая неделя в Новосибирске будет умеренно теплой, к выходным ожидаются дожди. НГС изучил прогнозы популярных метеосервисов.
Согласно данным gismeteo.ru, в понедельник, 21 августа в Новосибирске будет облачно: днём до 20 градусов тепла, ночью — до 14. 22 августа днём будет теплей: до 23 градусов, ночью — до 14, осадков не предвидится. В среду 23 августа прогнозируется небольшой дождь, а темература днём может достичь отметки в 27 градусов.
В четверг 24 августа gismeteo ожидает усиление ветра до 11 м/с, днём столбик термометра может доходить до отметки в 28 градусов тепла. В Новосибирске прогнозируется ясная погода. В пятницу 29 августа будет малооблачно, пройдут небольшие дожди. Температура днём будет доходить до 26 градусов, ночью — до 19 градусов.
«Яндекс.Погода» выдает схожий прогноз погоды в Новосибирске в плане температурных колебаний, однако этот сервис видит предстоящую неделю более облачной, а в пятницу ожидает грозу.
Ранее мы рассказали о погоде на эти выходные.