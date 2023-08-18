Местами дожди и грозы, но будет и +27 градусов: что ждет новосибирцев на выходных и когда станет тепло

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие выходные в Новосибирске и области.
По информации замначальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Дарьи Беспаловой, 19 августа, в субботу, по региону небольшие, местами умеренные дожди, грозы. По востоку ожидается небольшой дождь. Подует южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, усилениями до 13 метров в ночное время, днем порывы достигнут 15 метров.
Ночная температура составит
20 августа, в воскресенье, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, прогремят грозы. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, усилениями до 14 по ночам. Днем порывы до 16 метров. Столбик термометра в темное время суток покажет +15 градусов, днем воздух прогреется до
В ночь на понедельник, 21 августа, ночью местами ожидаются небольшие дожди, по югу местами умеренные. Подует западный ветер, ночью со скоростью 4–9 метров в секунду, усилениями до 16, днем порывы достигнут 10–15 метров. Ночная температура воздуха составит
В Новосибирске 19 августа, в субботу, столбик термометра покажет
20 августа, в воскресенье, днем ожидается
В ночь на 21 августа, понедельник, ожидается
Напомним, чего ждать от погоды в Новосибирске во второй половине августа.