Местами дожди и грозы, но будет и +27 градусов: что ждет новосибирцев на выходных и когда станет тепло

Ночная температура составит +4… +9 градусов, местами до +14. Днем потеплеет до +16… +21 , по юго-западу — до +26 градусов.



20 августа, в воскресенье, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, прогремят грозы. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, усилениями до 14 по ночам. Днем порывы до 16 метров. Столбик термометра в темное время суток покажет +15 градусов, днем воздух прогреется до +17… +22 , по юго-востоку до +27 градусов.