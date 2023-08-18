freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 93.75
eur 102.18
Тема дняУ кафе на Монументе Славы заберут землю
Все новости
Все новости

Местами дожди и грозы, но будет и +27 градусов: что ждет новосибирцев на выходных и когда станет тепло

Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни

954

Новосибирцам пообещали дождливые выходные

Поделиться

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие выходные в Новосибирске и области.

По информации замначальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Дарьи Беспаловой, 19 августа, в субботу, по региону небольшие, местами умеренные дожди, грозы. По востоку ожидается небольшой дождь. Подует южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, усилениями до 13 метров в ночное время, днем порывы достигнут 15 метров.

Ночная температура составит +4… +9 градусов, местами до +14. Днем потеплеет до +16… +21, по юго-западу — до +26 градусов.

20 августа, в воскресенье, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, прогремят грозы. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, усилениями до 14 по ночам. Днем порывы до 16 метров. Столбик термометра в темное время суток покажет +15 градусов, днем воздух прогреется до +17… +22, по юго-востоку до +27 градусов.

В ночь на понедельник, 21 августа, ночью местами ожидаются небольшие дожди, по югу местами умеренные. Подует западный ветер, ночью со скоростью 4–9 метров в секунду, усилениями до 16, днем порывы достигнут 10–15 метров. Ночная температура воздуха составит +4… +9 градусов, дневная — +20… +25 градусов.

В Новосибирске 19 августа, в субботу, столбик термометра покажет +19… +21 градус днем и +11… +13 ночью, в пригороде — до +7…+9 градусов. Преимущественно без осадков. Во второй половине дня прольется небольшой дождь, прогремит гроза. Подует южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, усилениями до 13.

20 августа, в воскресенье, днем ожидается +19… +21 градус, ночью до +11… +13. Местами пройдет небольшой дождь, местами умеренный, прогремят грозы. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, ночными порывами до 13.

В ночь на 21 августа, понедельник, ожидается +11… +13 градусов, южный ветер в 4–9 метров в секунду, усилениями до 14, небольшой дождь, гроза. Днем осадки прекратятся, температура воздуха повысится до +20… +22 градусов.

Напомним, чего ждать от погоды в Новосибирске во второй половине августа.

По теме

ПогодаПрогноз погодыНовосибирскЛетоДождь
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter